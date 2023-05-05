AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile AK Parti Malatya milletvekili adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve...

Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile AK Parti Malatya milletvekili adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük seçim çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile Pütürge ilçesine bağlı Yazıca, Üçkaya, Çamlıdere, Kozluk, Başmezra ve Tekederesi mahallelerini ziyaret etti, destek istedi.

Tüfenkci, konuşmasında, depremden etkilenen kentte binaları, çarşıları ve pazarları hep beraber inşa edeceklerini belirtti.

Türkiye terörle mücadele ederken teröristleri masaya oturtan bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını kaydeden Tüfenkci, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye güçlü bir destek verirseniz sizleri en iyi şekilde temsil edip, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bozacağız ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili adayı Ölmeztoprak ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ev ziyaretleri yaptı.

Ölmeztoprak, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal alanda en fazla ilerleme kat ettikleri dönemin AK Parti iktidarı dönemi olduğunu ifade etti.

Kadının potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak imkanın AK Parti tarafından sunulduğunu kaydeden Ölmeztoprak, "Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Hanımınçiftliği bölgesinde ev ziyaretlerinde bulundu.