Hamza Dağ: Önümüzdeki Yılda Fiyat İstikrarı Sağlanacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren tamamen fiyat istikrarının sağlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyor olacağız." dedi.

Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Dağ, 22 yıldan bu yana her alanda Türkiye'yi katbekat büyüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin bütçe açığının deprem harcamalarına rağmen OECD kriterleri olan yüzde 5'in altında olduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Bütün bunların yanında vatandaşımızı etkileyen en önemli husus hayat pahalılığı ve enflasyon. 2023 yılının mayıs ayından itibaren atılan adımlar meyvesini yavaş yavaş vermeye başladı. Merkez Bankası rezervi tarihimizin en yüksek oranı olan 157 milyar dolar seviyesine yükseldi. Enflasyon bugün yüzde 49 seviyesine indi. Elbette bununla övünecek değiliz. Koyduğumuz o takvim adım adım ilerliyor. Bu yıl sonu inşallah enflasyonun 41, 42 bandında biteceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren tamamen fiyat istikrarının sağlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyor olacağız."

"Herkes bu boykotu sonuna kadar uygulamak durumundadır"

İsrail'in bir yıldan bu yana soykırım yaparcasına Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye ve İran'a saldırdığına hatta Birleşmiş Milletler üssüne bile girebilecek cesareti gösterdiğine dikkati çeken Dağ, uluslararası kamuoyunun ise bu yaşananlara sessiz kaldığını dile getirdi.

Muhalefetin kendilerine "Siz insanları korkutarak gündemi değiştiriyorsunuz" dediğini aktaran Dağ, "Beyrut dediğiniz yer bize kara yoluyla 2 saat mesafede. Bugün Suriye'ye konuşlanan İsrail'in yarın bizim sınırlarımıza kadar gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Onun için biz bu ateş çemberi dönemlerinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep bu ülkede bir istikrar adası olduk. ve istikrar adası olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dağ, İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasına rağmen başarısız olduğunu, hiçbir Filistinlinin topraklarını bırakmadığını vurguladı.

İsrail ve bu ülkeye destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot uygulanmasını isteyen Dağ, "Bizim ne yapmamız lazım? Bir kere salonda olan herkes hayatında bunu uygulamak zorunda. Nedir o boykot. Bunu yaptığımızda o siyonizme destek veren firmaların çoğu ya şubesini kapatmak zorunda kaldı ya da zarar beyan etti. Markaları sizler biliyorsunuz. Herkes bu boykotu sonuna kadar uygulamak durumunda. Hem buraya gelip ben partinin bir neferiyim, davanın bir neferiyim, parti davada bir araçtır diyecek, hem de boykotu uygulamayacak ise bırakalım, yaşamayalım gitsin arkadaşım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın göreve geldikten sonra hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Kongrede Hakkı Durmaz, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.