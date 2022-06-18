AK Parti İzmir'de 'Gönül Seferberliği Modeli'nin 3. etabı başlatıldı

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Gönül Seferberliği Modeli"nin 3. etabı, 30 ilçede eş zamanlı olarak başlatıldı. Programlar çerçevesinde, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli öncülüğünde il ve ilçe yöneticileri, ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve teşkilat mensupları ile görüşüp esnaf, oda ve muhtar ziyaretleri yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Gönül Seferberliği Modeli"nin 3. etabı, 30 ilçede eş zamanlı olarak başlatıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde temaslarda bulundu. Günün ilk programında Başkan Sürekli, Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren dernek, oda ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun da bulunduğu toplantıda Başkan Sürekli, Kirazlılara müjdeler verdi.

Başkan Sürekli, "Kiraz'ımız, geçmişte yerel hizmetler yönünden çok ihmal edilmiş. Saliha başkanımızın göreve gelmesiyle son 8 yılda ilçemizin adeta çehresi değişti ve değişmeye devam ediyor. Biz de kendisine her zaman desteklerimizi veriyoruz. Tüm engellemelere rağmen bugünkü aşmalara kadar geldik. Büyükşehiri engellemelerinden dolayı kınıyorum, hastane ve TOKİ'yi engellediler. Sadece Kiraz değil, Kiraz birinci hedefleri ve diğer Cumhur İttifakı belediyeleri de engellendi; ama bütün engelleri aştık. Hastane ve TOKİ'nin ihalesi yapılıyor. Hastane 75 yataklı; ama 100'e çıkartılması için çaba harcıyoruz. TOKİ 250 konutlu. Yeri de çok güzel. Kiraz'ın çehresi değişecek" dedi.

Kiraz'ın çehresini değiştirecek bir diğer projenin Millet Bahçesi olduğunu ifade eden Başkan Sürekli, ayrıca ilçenin hayvancılık açısından önemli bir merkez olduğuna değindi.

Hayvan pazarı, hayvan barınağı ve hayvan çiftliği olmak üzere 3 projenin hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Sürekli, "İlçemize 300 bin metrekare parke taşı döşenecek 1. etap bitti. 2. ve 3. etap yapılacak. Gençler her gittiğimiz köyde bize halı saha soruyor. Başkanımız, bakanlığın kapısını aşındırdı ve köylerimize toplamda 9 halı saha yapılacak. Köylerde kültürel ve sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla da 15 düğün salonu yapılacak. Yine gençlerimize yönelik gençlik merkezimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Gerek dünya genelinde enerji fiyatlarındaki dalgalanma, gerekse enflasyon nedeniyle Türkiye'nin zorlu bir sürecin içinde olduğunu kaydeden Başkan Sürekli, bu zorlukların da üstesinden ancak AK Parti'nin geleceğini söyledi.

Öte yandan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıp Başkan Sürekli'ye taleplerini iletti. Başkan Sürekli, taleplere hızlı bir şekilde çözüm üreterek toplantı sırasında ilgili kurumların yetkilileriyle telefonda konuştu, taleplerin de hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

5 kilometrelik mesafe kat etti

'Gönül Seferberliği Modeli' çerçevesinde Kiraz'ın dağlık köyünde kiraz hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Başkan Sürekli, çiftçilerle kiraz topladı. Kiraz'dan Ödemiş'e geçen Başkan Sürekli, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Sürekli, daha sonra sivil toplum kuruluşları, oda başkanları ve muhtarları ziyaret etti. Sağanak yağmura rağmen ilçedeki temaslarına ara vermeden devam eden Başkan Sürekli, gün boyu yaya olarak yaklaşık 5 kilometrelik mesafe kat etti.

Ödemiş'teki ziyaretlerini de değerlendiren Başkan Sürekli şöyle konuştu:

"İyi günde, kötü günde milletimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Ödemiş- Aydın Köşk Karayoluyla ilgili Mendegüme dediğimiz bölgede, vatandaşlarımız yolun genişletilmesini istiyordu, bu konuyla ilgili kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı müjdesini verdik. Oda başkanlarımızın, üyelerinin kullandığı elektrikle ilgili güneş enerjisi sistemleri kurulmasının kolaylaştırılması yönünde bir talepleri oldu. Hemen İZKA Genel Sekteri ile görüştük ve oda mensuplarının enerji kooperatifleri kurabileceğini böylece gerekli teşviklerden de yaralanabileceklerini ifade etti, İZKA'da bu konuda teknik destek sağlayacak. Arasta Çarşı Ödemiş'in en önemli tarihi mekanlarından birisi. Arasta esnafıyla görüştük, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir proje yapılabileceği konusunu değerlendirdik ve hemen bakanlığın ilgililerini aradık. Arasta'da yeni bir proje geliştirilebilir ve bunun çalışmasını yapacağımızın da müjdesini Ödemişlilere veriyorum. Muhtarların özlük hakları ile ilgili bir talep oldu. İçişleri Bakanımıza bu konuyu iletiyoruz. Yasa taslağı çalışmalarında, bu konu çalışılıyor, en kısa zamanda da muhtarlarımızın bu talepleri yerine getirilecek, tüm muhtarlarımıza Ödemiş'ten böyle bir çalışma yapıldığının müjdesini vermek istiyorum. AK Parti olarak sorunları çözmeye, aşkla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika