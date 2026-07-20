AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' süreci için yasa teklifi sinyali

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemelere yönelik, " Türkiye'nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" çerçevesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte ortaya koyduğu güçlü bir iradenin ardından sürecin belirli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Temennimiz açıkçası bölgemizdeki bütün terör örgütlerinin tamamen temizlenmesi ve coğrafyamızın huzur bulması. Çok şükür Türkiye'de bir huzur ve güven ortamı var. Şu anda bunu bozabilecek bir güç de yok. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın dışında da ülkemize tehdit olabilecek her unsurun da artık bitirilmesi konusunda kararlıyız. Bu konuda Numan Bey'in başkanlığında daha öncesinde de heyetler kuruldu, ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretleri çok kıymetli ve anlamlı buluyoruz. Şu anda da yasal bir düzenlemeyle ilgili çalışma devam ediyor. Bu çalışma aslında bir çerçeve bir çalışma diyebiliriz. Çünkü sadece bizim getirdiğimiz birtakım teklifler, kanunlar değil. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ettiğine değinen Usta, görüşmelerin sonunda güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ettiğini, Türkiye'nin ve bölgenin önünü açacak düzenlemelerin geleceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirecek, iyi bir yasa teklifi kısa sürede gelecek"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde en çok beklenilen durumun PKK terör örgütünün sonlandırılması olduğunu dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Silahlı mücadele bitti ama bunun yanında yeni bir yapının da kurulmaması için birtakım düzenlemelerin olması gerekiyor. Bu konuda DEM Parti'nin birtakım talepleri var, beklentileri var. Bunların karşılanmasını arzu ediyorlar. Türkiye'nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaların Meclis tatile girmeden tamamlanabileceğini belirten Usta, gerekmesi halinde TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılarak düzenlemelerin görüşülebileceğini de ifade etti.

"Genel af gibi bir beklentiyi çoğaltmak doğru değil"

Terörsüz Türkiye sürecinde genel af beklentilerini de değerlendiren Usta, "Şu an için zor ama Cumhurbaşkanımızla yaptığımız daha önceki toplantılarda ve kendi aramızda yaptığımız istişarelerde devlete karşı işlenmiş bir takım suçları affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Orada bir kişinin hukuku ve kişinin hakkı da devreye giriyor. O yüzden bunu bir hani genel af gibi bir beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bu daha çok bu Terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecinin devlet kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, sahadaki gelişmelerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Yeni anayasa çalışmalarında son durum

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Usta, yeni anayasaya ilişkin yapılan çalışmalarda henüz bir sınır çizilmediğini belirtti.

Yeni anayasaya ilişkin sunulabilecek bir taslağın ancak tüm siyasi partilerin ortak bir metinde uzlaşması sonucu oluşabileceğini belirten Usta, "Şu anki meclis aritmetiği bunu gerektiriyor. Burada temel hedefimiz, her siyasi partinin ülkenin geleceğiyle ilgili bir duruma vaziyet etmesi gerekiyor. Yeri geldiğinde herkes 'askeri vesayetle yapılmış bir anayasayla yönetiliyoruz' diyor. 'Bu söylenilen çok doğru, hadi buyurun bunu değiştirelim' dediğimizde insanların bazen aslında bu anayasayla hala devam edelim mantığına geri döndüğünü de fark ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi ve 'yüzde 50+1' şartına ilişkin tartışmaların da değerlendirmeler kapsamında ele alındığını ifade eden Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını söyledi.

"Ailenin gelir durumuna bakılması ve gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz"

Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sosyal destek sistemini de yeniden değerlendirdiklerini ve bu kapsamda 'gelir destek programı' üzerinde çalıştıklarını da aktaran Usta, "Ailenin gelir durumuna bakılması ve gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz. Asıl meselemiz emekliyi, çalışanı veya ekonomik zorluk yaşayan herkesi rahatlatmak. Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak. Bu vatandaşımızı en iyi destekleyeceğimiz bir program olacak. Burada sadece temel bakılacak kriter eve gelen asgari ücret değil. Farklı kriterlerle birlikte desteklenecek ve en düşük gelire gerekirse yirmi bin lira daha, otuz bin lira daha katkı vererek o evin geliri desteklenecek. Temel hedef ailenin ihtiyacı olan neyse ona yönelik bir destek sağlamak" ifadelerine yer verdi.

Usta, gelir destek programı kapsamında kira desteği, eğitim desteği ve benzeri sosyal yardımların hane bazlı değerlendirmeler sonucunda sağlanacağını da dile getirdi.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yasal düzenleme üzerine çalışıldığını da aktaran Usta, yasa dışı bahsin halihazırda Türkiye'de yasak olduğunu dile getirdi. Dijital dünyanın kontrolünün zor olduğunu belirten usta, yasa dışı bahsin engellenmesi için çeşitli platformlarla görüşüldüğünü dile getirdi.

Yasa dışı bahis sorununun küresel ölçekte de önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çeken AK Parti Grup Başkanvekili Usta, bu konuda vatandaşların yasa dışı bahse yönelmemesiyle ilgili nelerin yapılabileceğine yönelik çalışılması ve önleyici tedbirlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

"Bizim Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir gündemimiz yok"

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin iddialara yönelik konuşan Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili bir gündemimiz henüz oluşmadı. Şu an iddianame aşamasında. Bunlar delilleriyle savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis'te dokunulmazlığı daha önce kaldırılanlar oldu. Bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor. Bizim Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir gündemimiz yok."

Çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarının ardından aile bireylerine de ceza verilecek

Usta, son dönemde çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarının ardından çocuk adalet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da hatırlatarak, hazırlanan düzenlemeye göre 12-15 yaş arasındaki çocuklara hapis cezası, 15-18 yaş arasındaki çocuklara ise müebbet hapis cezasının ön görüldüğünü dile getirdi.

Yapılan düzenlemenin ardından suça bulaşmış çocuğun yanı sıra ailelere düşen sorumluluğun da artırıldığına dikkati çeken Usta, kasten adam öldürme ya da ağır yaralama gibi bir suça bulaşan çocuğun aile bireylerinde de bir kusur bulunduğu takdirde aile bireylerine üç yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebileceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı