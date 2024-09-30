Leyla Şahin Usta Giresun'da Fındık Fiyatları ve Yerel Sorunlar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeyi amaçladıkları "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Giresun'a gelerek fındık fiyatları, güney çevre yolu ve okullarda yaşanan temizlik sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Usta, "Fındık üretimimizin arttırılması ve dünya piyasasında çok daha güçlü olmayı arzu ediyoruz. Bunun için katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğinin farkındayız. Elimizdeki fındığın çok daha kıymetleneceği ve fiyatının yeniden 135 liranın üzerine çıkacağından eminim. Avrupa'da da rekolte düşüşü var, fındık fiyatı yeniden yükselişe geçecektir" dedi.

Ak Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından Giresun Uygulama Oteli'nde düzenlenen basın toplantına, AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta'nın yanı sıra Giresun milletvekilleri Ali Temür, Prof. Dr. Nazım Elmas, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile teşkilat mensupları ve gazeteciler katıldı.

Bölgenin yerel sorunları ile Giresun'un en önemli tarım ürünü olan fındık konusunda da açıklamalarda bulunan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Giresun fındığın başkenti ve fındık buranın en önemli konusu. Bunun farkındayız. En doğudan batıya varana kadar fındık üretimi yapılan tüm şehirlerimizdeki milletvekillerimizle beraber bir fındık çalışma grubu oluşturduk. Grup başkan vekili olarak da grubun başında ben varım. Belli periyotlarla düzenli olarak toplanarak tüm illerimizdeki sorunların fındığın üretimi ile ilgili veya fındığın üretim aşamasındaki sorunlarla ilgili bu kokarca da dahil olmak üzere toplantılarımızı yaparak, Bakanlığımızın yetkilileriyle görüşerek, planlamaları yaparak, gerekli çalışmaların nasıl yürütüldüğü ve nelerin daha iyi yapılması gerektiğini bizzat çalışıyoruz. Burada yaşanan sorunlardan haberi yok diyen muhalefet vekillerinin tam tersine her türlü sorunun çok iyi farkındayız. Çok ciddi bir mücadele halindeyiz. En önemli meselemizin fındık üretiminde üretimin arttırılması, kaliteli fındık üretiminin oluşturulması, rekoltenin arttırılması ve dünya piyasasında çok daha güçlü bir fındık piyasasının sahibi olmayı arzu ediyoruz. Bunun için katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğinin farkındayız. Kendi fındığımızı ucuza gönderip arkasından katma değerli ürün haline getirmek istemiyoruz. Bizde bu kapasite var. Bizim insanımızda bu ülkenin insanında katma değerli ürünü yetiştirecek, geliştirecek kapasite de var, imkan da var. Yeter ki bunu yapacak insanlarımıza imkan ve fırsat verelim. Bu konuda hem Fiskobirlik'in, hem Tarım Bakanlığı'nın, hem TMO'nun yapması gereken ne varsa her türlü çalışmayı destekliyor ve yakinen takip ediyoruz. Tarım Bakanlığımızın açıkladığı yeni model tarım üretimi ile birlikte biz fındığın çok daha iyi şekilde değerleneceğini ve katma değerli ürün halinde dünya piyasasında çok daha kıymetli yerlere kavuşacağına canı gönülden inanıyoruz. Tabii ki sadece tarım deyince Giresun'da fındıktan bahsetmeyeceğiz ama Karadeniz bölgesi için aynı öneme sahip olan bir çay üretimi de aynı şekilde önemli. Buradaki üretimin ve katma değerli ürünlerin de değerli hale gelmesi için aynı çabayı ve gayreti gösteriyoruz."

"Avrupa'da da rekolte düşüşü var, fındık fiyatı yeniden yükselişe geçecektir"

Fındık fiyatlarının serbest piyasada 114 liraya kadar gerilemesi ve bu nedenle fındık üreticilerinin yaşadığı sıkıntıya dair değerlendirmelerde bulunan Usta, "Fındık fiyatı, fındığın en önemli meselelerinden bir tanesi. Tek meselesi değil ama fındık fiyatı çok tartıştığımız, konuştuğumuz bir mesele. Tarım Bakanlığımız fiyat açıklaması yaparken aslında piyasanın bir değerin üzerinde tutulması için bu açıklamayı yaptı. Tabi bu noktada eğer ki piyasada fındığın satışıyla ilgili direkt bir müdahaleden, ticarete direkt bir müdahaleden bahsediyorsanız bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Burada üreticinin ve tüccarın beraber hareket ederek ancak belli bir düzenleme ile fındığın fiyatını koruması yine kendi çiftçimizin ve üreticinin elinde olan bir durum. Ama bu sorunu ve bu sıkıntıyı elbette ki ileteceğiz. Rekolte düşük olması aslında fiyatın çok daha yükseleceğini gösteriyor. Ayrıca Avrupa'da da pek çok ülkede de fındık rekoltesinde ciddi düşüş var. O yüzden elimizdeki fındığın çok daha kıymetleneceği, değerleneceği ve fiyatının yeniden 135 TL ve üzerine çıkacağından ben eminim. Çünkü şu anda biraz belki üretici ihtiyacı olduğu için çok fiyata bakmadan direkt satmak ve elden çıkartmak, nakit paraya ulaşmak için bu fiyatlarda bir satış yaptı. Ama ben önümüzdeki süreçte fındığın tekrar çok daha iyi bir fiyata yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da ciddi bir rekolte düşüşü var ve bu fındığa ilgi zaten Giresun'un fındığı dünyada hiçbir yerde eşi ve benzeri ve aroması lezzetinin olmadığı bir fındık olduğu için hiç endişeniz olmasın. Fiyat yine o eski ve yüksek değerlerine ulaşacaktır" diye konuştu.

Okullardaki temizlik personeli sorunu

Gündemi meşgul eden ve okullarda temizlik personeli eksikliğine yönelik eleştirilere cevap veren Usta, şu ifadelere yer verdi:

"Temizlik malzemesi ile ilgili okullar kendi ilçe milli eğitim müdürlükleri ile koordineli olarak birtakım ihalelerle bunları almaktadırlar. Belki burada bir gecikmeden kaynaklı bir takım gecikmeler yaşanmış olabilir ama yanlıştır, yapılmaması gerekir. Biz güçlü bir Türkiye ve güçlü bir ülkeyiz derken okullarımızın temizlik malzemeleri temin etme noktasında bir sorun yaşamaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bir çalışma daha tamamladı. Sadece okullarımızdaki temizlik işleriyle ilgili 30 bin adet daha personel alımı yapılacak. Bu personellerimiz işine başladığı andan itibaren bu sorunla ilgili yaşadığımız sıkıntı da çözülmüş olacak."

Son olarak gündeme gelen erken seçim konusuna da değinen Usta, "Ana muhalefetin kendi içerisindeki dağınıklığı ve karışıklığının ülkenin hizmetlerine yansımaması için büyük bir çaba içerisinde büyük bir gayret içerisindeyiz. Gündemimizde yeni bir erken seçim yokken şimdiden erken seçim tartışmaları, şimdiden aday tartışmaları, kimin aday olacağı olmayacağı şeklindeki tartışmaların ülkenin gündemini meşgul etmekten başka bir işe yaramadığını hepimiz çok iyi farkındayız" dedi. - GİRESUN