AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnşallah 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tur olarak icra edeceğiz. İnanıyorum ki yüzde 72'nin çok çok üstünde bir oy oranıyla Çankırı'daki hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında yer alacak." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 14 Mayıs'ın demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tamamında 14 Mayıs'ta seçimlerin demokrasi şöleni çerçevesinde icra edildiğini belirten Akbaşoğlu, " Çankırı'mızda aziz hemşehrilerimiz bir karar verdi ve bu karar neticesinde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinden birer milletvekilini Ankara'ya gönderdi." ifadesini kullandı.

Seçim sürecinde bütün partilerin, ittifakların yarışa girdiğine işaret eden Akbaşoğlu, "Allah'a çok şükür AK Parti birinci parti olarak Çankırı'da bu yarışmayı öncelikli olarak bitirdi ve Cumhur İttifak'ı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk beşte yer alacak şekilde büyük bir destekle yanında durdu. Bu münasebetle aziz hemşehrilerime, Çankırı'nın bütün seçmenlerine bu iradeleri münasebetiyle de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tur olarak icra edeceğiz. İnanıyorum ki yüzde 72'nin çok çok üstünde bir oy oranıyla Çankırı'daki hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında yer alacak. Bu manada hizmetlere, eserlere vefasını, bir kez daha en üstün oy oranıyla gösterecektir." diye konuştu.

Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın, Meclis çoğunluğunu net bir şekilde açık ara önde bitirdiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"320'nin üzerinde milletvekiliyle burada, milli iradenin tecelligahı olan Mecliste kanuni süreçlerle ilgili bütün komisyonlarda çoğunluğu elde etmiştir. Her türlü kanun teklifini çoğunluk iradesiyle, milletin iradesine dönüştürmek suretiyle inşallah geçirebilecek kudrettedir. Nitelik anlamında da her zaman özgürlüklerden, refahın artırılmasından ve bütün toplum kesimlerini kucaklayacak yaklaşımlardan asla taviz vermeden bütün herkesin hak ve hukukunu hakkaniyetle gözetmek suretiyle yolumuza devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. İnanıyorum ki bu çoğunluk, güven ve istikrar ortamı, yasama organındaki Meclisteki çoğunluğumuz aynı şekilde yürütmede de çoğunlukla yüzde 55'in üzerinde Sayın Erdoğan'ın yanında duracak iradeyle bütünleşecek ve yasama, yürütme organlarının uyumluluğuyla milletimize çok büyük hizmetlere dönüşecek, Türkiye Yüzyılı tam manasıyla gerçekleşmiş olacak."

27. Dönem AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da AK Parti ve MHP'den birer milletvekilinin Çankırı'yı temsil etmek üzere Meclise gönderildiğini anımsatarak, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Basın toplantısında, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Çiftçi, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık da yer aldı.