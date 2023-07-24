AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin Muhalefet Sorunu Var

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu belirterek, iki genel başkanın anlaşmasından parti sözcüsünün ve masadaki diğer ortakların haberinin olmadığını söyledi. Gül, muhalefetin içindeki çekişmelerin ülke demokrasisine zarar verdiğini ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, " Türkiye'nin gerçekten ciddi bir manada muhalefet sorunu var. Bakıyorsunuz iki genel başkan 'anlaştık' diyorlar. Parti sözcüsü ve masadaki ortakların haberi yok" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Murat Çetin ve yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Abdülhamit Gül'e ziyareti sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.