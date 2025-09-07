AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesine tepki göstererek, "Daha 40 günde nefesin tükendi. Niye nefesin tükendi? Çünkü Özgür değilsin. Şaibeli vakalarla anılıyorsun." dedi.

İnan, Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında Şehir Parkı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ilçesi için önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Festivalin önemine değinen İnan, "Ne yazık ki bu festivalin neşesi diğer ilçelerimizde yok. İzmir Fuarı hemşehrilerimizde, tüm Türkiye'de büyük bir heyecan uyandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir Fuarı'na yönelik önceden tatil ve ulaşım planlarını tüm vatandaşlarımız yapardı. Fakat gelinen noktada İzmir Fuarı adeta bir panayıra döndü ve günden güne değeri düştü ve oradaki değer günden güne kaybediliyor. Ama bir yandan da Menemen'de yapmış olduğumuz uluslararası festival, günden güne daha fazla üzerine koydu, daha fazla heyecan doğurdu. İşte bu alanda dahil ortaya koyduğumuz fark, bizim AK Parti belediyeciliğinin temel farkı." dedi.

İnan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya'da depremzede vatandaşlara 300 bininci konutun teslim edildiğini hatırlatarak, İzmir'de hizmet sanatını daha ileri taşımak istediklerini belirtti.

İzmir'deki altyapı ve hizmet eksikliklerini eleştiren İnan, şunları kaydetti:

"İzmirli ve Menemenli hemşehrilerimiz bugünkü CHP yönetiminden ve bizden polemik değil, hizmet bekliyor. Bugün İzmir'de şehircilik çökme noktasına geldi. ve bugün emin olun ki merkezi hükümete dayanan hangi çözüm önerisi varsa il başkanımız ve tüm kadrolarımız burada. Bizler el uzatıyoruz. Yeter ki İzmirli hemşehrilerimizin sorunları çözülsün. Hükümetle yerel iş birliğinin bereketini biz hemşehrilerimize Menemen ilçemizde yaşatıyoruz. Fakat diğer ilçelerimizde Bayraklı'da, Konak'ta ve Bornova'da bu sıkıntılar bize geldiğinde bu sıkıntıları vatandaşlarımızın gideremeyince üzülüyoruz. ve bu sıkıntılardan CHP'li ilçe belediyeleri haberdar ettiğimizde hiç oralı olmadıklarını görüyoruz. Onların şu an işi gücü İstanbul'da bir avuç hırsızı kurtarmak için ortaya koymuş oldukları gayret. İzmirliler sizden bir avuç hırsızın peşinde koşmanızı değil, İzmir'in tüm sokaklarına, mahallelerine, köylerine, okullarına, İzmirli çocuklara hizmet etmenizi bekliyorum."

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir maraton koşusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 senedir büyük bir liderlik ortaya koyarak millet için koştuğunu belirten İnan, "Daha 40 günde nefesin tükendi. Niye nefesin tükendi? Çünkü Özgür değilsin. Şaibeli vakalarla anılıyorsun. Ne İzmirlilerle alakan var, ne Menemenli hemşehrilerimizle alakan var, ne de bu memleketin kronik sıkıntılarıyla alakan var. İşte şaibeli meselelerle iş başına gelirseniz, sadece onların esiri ve tutsağı olursunuz." ifadelerini kullandı.

İnan, CHP yönetiminin siyaseti millete hizmet etmek yerine farklı amaçlarla kullandığını dile getirdi. İzmir'de körfez kirliliği, susuzluk ve ulaşım gibi sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan İnan, "Sizi bu millet asla ve asla bir avuç hırsızın, bir avuç hizipçinin, bir avuç rantçının çıkarlarını korumak için asla seçmiyor." dedi.

AK Parti olarak yollarına güçlenerek devam ettiklerini ve 2028'de Menemen'de yüzde 50'nin üzerinde oy alarak iktidar yürüyüşlerine devam edeceklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye süreci ne olursa olsun başarıya ulaşacak"

İnan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin gelecek nesillerine en önemli icraatı ortaya koydu. Terörsüz Türkiye süreci ne olursa olsun başarıya ulaşacak ve akamete uğratmak isteyenler bu milleti, bu partiyi ve bu gençleri her zaman karşısında bulacak. Bu süreci kendi siyasi çıkarları için akamete uğratmak isteyenler, günlük siyasi etkileşimleri için sulandırmaya çalışanlar, bu ülkenin ileriye gitmesi için liderlerimizin almış olduğu riski kendi siyasi çıkarları uğruna istismar etmek isteyenler, unutması ki çok ağır bir vebal altında kalırlar. Ne bu millet sizi affeder, ne Menemenli affeder, ne de torunlarımız, çocuklarımız sizi affeder." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise kentteki CHP'li belediyelerin kültür ve sanatsal aktivite yapmadığını öne sürerek, "Yaptıkları sadece anlık bir kültürel çalışmaymış gibi. Hükümetin, devletin ve milletin değerlerine karşı çıkışlar yapıyorlar. Akabinde hiçbir şey yokmuş gibi karşımıza çıkıyorlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde dereceye giren sanatçılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.