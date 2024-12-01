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Efkan Ala: 'Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok'

Efkan Ala: 'Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok'
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Mudanya'daki 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'deki durumu, depremin ardından yeniden yapılanma süreci ve Filistin'deki iki devletli çözüm için Türkiye'nin çabalarını vurguladı. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma amacını belirten Ala, Türkiye Yüzyılı hedeflerini de dile getirerek, ekonomi sorunlarını çözmek için program yürüttüklerini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Kimsenin toprağında gözümüz yok, biz Osmanlı torunlarıyız. Büyük devlet nasıl idare edilir? Bunu biliriz ama kimseye de verecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hizmet üretiyoruz, aldığımız yetkiyi millete hizmete dönüştürüyoruz." dedi.

Ala, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir otelde yapılan AK Parti Mudanya 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, siyasetin emek ve insanlık meselesi olduğunu belirterek, parti olarak en önemli işlerinin, 86 milyonun rıza ile onayını almak olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Kahramanmaraş'ta olduklarını hatırlatan Ala, "Depremin yıkıcı etkisi o kadar fazlaydı ki. Şimdi onu ayağa kaldırıyoruz. Orada açılışlar yapıyoruz. Orada yıkılan binaları yaptık ve teslim ediyoruz. Bütün o bölgede yeniden inanılmaz bir inşaat faaliyeti var." diye konuştu.

Türkiye'nin çok önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Yanı başımızda bakın Suriye'de birkaç gündür olan meseleye, bütün büyük güçler orada. Hemen yanı başımızda sınırımızda oluyor. Türkiye'nin oradaki projesi, planı, programı şudur: Biz toprak bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı bir Suriye istiyoruz. Milletin, milletinin yönetiminde söz sahibi olduğu bir Suriye istiyoruz. Onu gerçekleştirmeye gayret sarf ediyoruz ki oradan göç edenler geri dönebilsin. İnsanlar yerini yurdunu bombaların altında terk ettiler. Şimdi de istiyoruz ki bütün o kardeşlerimizin ülkesi yaşanabilir hale gelsin. İnsanların hayatı güvence altına alınsın."

Bütün dünya kapılarını kapatırken, Türkiye'nin Suriyeli vatandaşlara elinden gelen yardımı yaptığını aktaran Ala, "Kimsenin toprağında gözümüz yok, biz Osmanlı torunlarıyız. Büyük devlet nasıl idare edilir? Bunu biliriz ama kimseye de verecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hizmet üretiyoruz, aldığımız yetkiyi millete hizmete dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Ala, AK Parti olarak önlerine Türkiye Yüzyılı hedefini koyduklarını ifade ederek, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, müreffeh ve kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak zorunda olduklarını, Türkiye'nin coğrafya itibarıyla kendilerine bu sorumluluğu yüklediğini anlattı.

" Filistin'de iki devletli çözümün dünyadaki bayraktarlığını yapıyoruz"

Türkiye'nin diğer dünya ülkeleri gibi Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadığının altını çizen Ala, "Biz seyreden değiliz, Filistin'de iki devletli çözümün dünyadaki bayraktarlığını yapıyoruz. Oradaki zulme dur demek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Geçtiğimiz 20 günde Cumhurbaşkanı'mız yirmiden fazla devlet başkanıyla görüştü. Mesele bu. Mesele orada bir huzur sağlamak, orada bir barış sağlamak." ifadesini kullandı.

Ala, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla beraber Türkiye'nin içindeki problemleri çözdüklerini ve çözeceklerini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan problemleri çözmek için program yürütüldüğünü ve sorunların teker teker çözüldüğünü anlatan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle hedefimize de ulaşacağız. Daha önce keyifle en ufak bir sarsıntı olduğunda bizim ekonomideki notumuzu düşüren uluslararası kuruluşlar şimdi istemeye istemeye ikişer ikişer artırıyorlar. Görüyorlar çünkü yapılanı. Siz bize güvenin. Daha önce olduğu gibi her seferinde problem olduğunda bir araya gelsin yüreğimiz. Arkamızda durun. Bizi destekleyin. Bilin ki Türkiye'yi hedeflerine taşımak için ne gerekiyorsa onu yapacak bir kadroyuz."

Kongrede, AK Parti MKYK Üyesi Önder Matlı, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Arif Bayrak yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika
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