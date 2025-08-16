AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı Açıklaması

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Allah'ın izniyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştığımız zaman sadece ülke olarak değil, bölge olarak da çok net olarak söylemek isterim ki, Türkiye'nin tutulmasının imkansız olduğu bir sürece hep beraber geçmiş olacağız." dedi.

Sırakaya, Edirne'de bir tesiste düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, dünyanın siyasi ve politik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının artçı etkilerinin sürdüğünü, iklim krizinin getirmiş olduğu sıkıntıların her gün daha çok hissedildiğini dile getiren Sırakaya, Türkiye'nin geçmişten bugüne karşılaştığı sorunları birlik ve beraberlikle aştığını vurguladı.

Ak Parti'nin, 24 yıl önce milletin duası ve bir yiğidin ayağa kalkmasıyla yolculuğuna başladığını anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Karşılaşmış olduğumuz zorlukların en büyük sıkıntılarından bir tanesini 2002 öncesine baktığımız zaman hep beraber gözlemleme imkanımız vardı. Esasında demokrasimizin bir şekliyle akamete uğradığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ışıklarının yanmasından ziyade Genelkurmay Başkanlığının ışıklarının yanıp yanmadığını takip eden bir süreçten bahsediyorum. Dolayısıyla askeri vesayetin zirve yapmış olduğu, maalesef sivil otoritenin kendi gücünü sorgulamaya başladığı, dış güçlerin de her defasında Türkiye'ye müdahil olmaya başladığı bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulmuş olan Ak Parti'yle birlikte biz 'hiçbir şey eskisi olmayacak' diye çıkmış olduğumuz bu yolda 'aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışıyla açıkçası bir Anadolu ihtilali içerisinde yolumuza revan olduk."

Türkiye'nin ekonomik gelişimi

Sırakaya, Türkiye'de 24 senede her türlü sıkıntının üstesinden gelindiğini dile getirdi.

Geçmiş dönemlere göre demokratikleşme ve reform süreçlerinin başarılı şekilde yürütüldüğünü belirten Sırakaya, Türkiye'nin her alanda büyük gelişmeler yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin ekonomide büyük adımlar attığını anlatan Sırakaya, "2002 yılında Türkiye'nin toplam milli geliri 236 milyar dolarken hamdolsun geçen sene itibarıyla 1 trilyon 130 milyar doları aşmış, kişi başına düşen milli gelir 2002 yılında 3 bin 600 dolar seviyesindeyken bugün hamdolsun 15 bin 500 dolar. İnşallah sene sonu itibarıyla da 17 bin dolar seviyesini hep beraber gözlemlemiş olacağız. Dolayısıyla son 14 ay içerisinde mütemadiyen düşmeye devam eden enflasyonun bugün yüzde 33,5 seviyesinde olduğunu, Merkez Bankası'nın öngörülerine göre de inşallah sene sonu itibarıyla bunun yüzde 30'un altına düşeceğini ve inşallah 2026 sonu itibarıyla tek haneli rakamları tekrar gözlemleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Sırakaya, Türkiye'nin diplomasi alanında önemli adımlar attığını, 2002'de 163 olan diplomatik misyon sayısının bugün 263'e ulaştığına dikkati çekti.

"Gezen tilki yatan aslandan evladır" diyen Sırakaya, şöyle devam etti:

"Sadece Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayımız 44'e yükselmiştir. Dolayısıyla 44'e yükselen büyükelçiliğimizle birlikte Afrika'yla olan ticaret hacmimiz son yıllara baktığımız zaman 9 kat artmıştır. 4,6 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz bugün 36,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımımıza baktığımız zaman 2002 yılında 67 milyon dolar iken bugün 10 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bugün uluslararası diplomasiye baktığımız zaman Türkiye'nin sadece süreci izleyen değil, süreci şekillendiren ve aynı zamanda çözüm üreten bir noktaya geldiğini de hep beraber gözlemliyoruz. Bugün İran'ın nükleer anlaşmasının imzalanması konusunda merkez üssün Türkiye olduğu, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümlerinin bulunması noktasında merkez üssün Türkiye olduğu, NATO Dışişleri Bakanlarının toplantı yaptığı yerin özellikle Türkiye olduğu ve bir sonraki senede de NATO Zirvesi'nin yapılacağı yani devlet başkanlarının katılacağı zirvenin yapılacağı ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz."

"Terörsüz Türkiye" süreci

Sırakaya, Türkiye'nin kendi içerisindeki reformlarını devam ettirdiğini ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme noktasında emin adımlarla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye"yi oluşturmak için başlatılan çalışmaların başarıyla devam ettiğini aktaran Sırakaya, "Önümüzdeki süreç içerisinde Allah nasip ederse 'Terörsüz Türkiye'yi oluşturma noktasında hep beraber yola revan olduk. Bu noktada Allah'ın izniyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştığımız zaman sadece ülke olarak değil, bölge olarak da çok net olarak söylemek isterim ki Türkiye'nin tutulmasının imkansız olduğu bir sürece hep beraber geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sürecin başından itibaren şeffaf davrandıklarını belirterek "Hiçbir şekilde milletimizin bilgisinin ve onayının dışında bir hareket içerisinde bulunmadık. Bundan sonra da asla bulunmamız söz konusu olmayacaktır." dedi.

"Ak Parti bir çekim merkezi olmaya devam edecektir"

Sırakaya, Ak Parti'nin tevazu, samimiyet ve gayretiyle bugüne kadar gelerek milletin vermiş olduğu direktifle hareket ettiğini belirtti.

Ak Parti'nin, milletin göstermiş olduğu hedefin dışına asla çıkmadığını vurgulayan Sırakaya, "Ak Parti bir çekim merkezi olmaya devam edecektir. Ak Parti'yi millet kurmuştur. Öbür taraftan yapıcı eleştiriler varsa bu yapıcı eleştirilere de dikkat etmiştir. Ancak son dönem içerisinde maalesef başta ana muhalefet partisi olmak üzere takınılmış olan tavrı tasvip etmek veyahut herhangi bir şekilde onaylamak mümkün değil. Milletimiz bu süreçleri yakinen takip etmekte. Dolayısıyla siyasetin güvenli limanının ahlak olduğu, ahlak noktasında da Ak Parti'nin bugüne kadar asla taviz vermediği, bu tavizsiz duruşundan dolayı milletimizin teveccühünün devam ettiği ve bu ortam içerisinde değişik siyasi partilerden siyasetçilerin de AK Parti ile yol yürüme noktasında iradelerini ifade ettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve partililer katıldı.