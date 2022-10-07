Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? AK Parti cephesinden ilk kez rakam telaffuz edildi

Çorum'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücrette enflasyon farklarını ilave edilerek herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacağını açıklayarak, "İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 lira seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir" dedi.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet Çorum'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Demiröz, asgari ücret artışı ve EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ RAKAM TELAFFUZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yılbaşında asgari ücrette ciddi bir iyileştirme yapılacağının sinyalini vermişti. Konuyla değerlendirmelerde bulunan Demiröz, "İşverenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek" dedi.

"EKSİKLERİMİZİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

2023'e hızla giderken AK Parti'nin sahada olduğunu dile getiren Demiröz, "AK Parti milletin içinden çıkan, millet tarafından kurulan ve milletle birlikte bu ülkeyi idare eden bir parti. 12 milyon üyesi olan ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan AK Parti 20 yıldan beri bu ülkeyi başarıyla yönetmiştir. Her türlü sıkıntılara rağmen, engellemelere rağmen, yurt içinden ve yurt dışından yapılan siyasi baskılara rağmen Türkiye 20 yılda 3 kattan fazla büyüdü. Son 2 yılda pandemi ve daha sonra savaş nedeniyle bütün dünyanın içine girdiği ekonomik sıkıntılar diğer problemlerle birlikte ülkemiz bundan etkilendi. Ama bu sıkıntıları giderecek olan yine AK Parti. Kollarımızı sıvadık yılbaşından beri özellikle alt gelir grubunda olan insanlarımıza dair eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Alt gelir grubundaki kardeşlerimizin gelirlerini yükselterek Türkiye 2022'de birinci çeyrekte 7.3, ikinci çeyrekte 7.6 büyüyen dünyanın ikincisi olan Türkiye'yi bir an önce ekonomik sıkıntılardan arındırmak ve önceki dönemde dünyada yaşanabilir ülkeler arasında 10. sırada olan ülkemizi daha yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK SORUNLAR VAR AMA SÜRATLE ÇÖZÜMLENİYOR"

Ekonomik sorunlar var ama süratle çözümleniyor. Meclis açıldı. Yaz aylarında sahada aldığımız notlarla ilgili eksikliklerle ilgili kanunlar hazırlanacak . Yakın zamanda TBMM'de yasalar süratle çıkarılacak. Türkiye ekonomisi büyüyor. Asgari ücret tekrar ikinci dönemdeki enflasyon farklarını ilave ederek rakam belirtmeyeceğim ama herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak. Biz bunu yaparken her zaman alt gelir gruplarını düşünerek yaptık. Türkiye'yi makro olarak büyüttük. Bundan sonra mikro düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bürokrasideki bazı sıkıntılar önümüzdeki yıla kadar tamamlanacak. 2023'te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlıyoruz. Bu Türkiye tarihinin en büyük bütçesi. Bu bütçeyle Türkiye 2023'te yapılacak seçimleri ve yatırımları kapsayacak olan bu bütçe özellikle alt gelir gruplarını rahatlatacak" ifadelerini kullandı.