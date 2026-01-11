Terörsüz Türkiye İçin Milletin Gözetimi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Devletimizin bir programıdır ama milletin denetimi ve gözetimi altında sürdürdüğümüz bir süreçtir." dedi.

Ak Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığının bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Büyükgümüş, AK Parti'nin 11 milyon 543 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin öncüsü olmaya devam ettiğini belirtti.

Büyükgümüş, 2025'in Temmuz ayının ardından parti üye sayısını 646 binden fazla artırdıklarını dile getirerek, "Biz partimize, davamıza, mücadelemize kazandırdığımız her bir isimle, her bir gönülle, her bir kalple, inşallah geleceğe daha da güvenle ilerlediğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin kendi teşkilatının gücü ve kararlılığıyla yola devam ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün üye olarak stantlarda kaydolan arkadaşlarımız, bugün partimizin, davamızın en önemli noktalarında Türkiye'nin geleceği için mücadele ediyor. İnşallah AK kadınların fedakarlığıyla birlikte davamızı büyüterek geleceğe çok daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Zira dünyada olup bitenler, Türkiyemizin içerisinden geçtiği siyasi iklim bize bunu zorunlu kılıyor."

Dünyadaki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiklerini dile getiren Büyükgümüş, "Elhamdülillah geçmişten farkımız şu, zalimin zulmü şiddetleniyor ama elhamdülillah karşısında Anadolu insanının, ak davamızın, Türkiyemizin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunu görüyor." dedi.

Büyükgümüş, salonlarda söylenen sözlerden ve sloganlardan ibaret bir teşkilat olmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer bir gücümüz varsa, eğer diğerlerine benzemeden bizi ayırt eden bir özelliğimiz varsa her zaman sözümüzün, kararlılığımızın sahada güçlü bir şekilde temsilcisi olduk, inşallah olmaya da devam edeceğiz. Biz aramızdan bazıları milletvekili, belediye başkanı, bakan olsun, bunun için yola çıkmış bir siyasi hareket değiliz. Eğer bizim davamızla, bizim ideallerimizle, bizim mücadelemizle kalbimize zerre miktarda bir dünyalık girerse işte o zaman hedefimizden geri kalırız. İşte o zaman amaçlarımıza yetişemeyiz. Bunun bilincinde bir teşkilat olarak mücadelemizi yürütmeliyiz."

Büyükgümüş, daha adil bir dünyanın, büyük ve güçlü Türkiye'nin ancak kadınlarla mümkün olabileceğine inandıklarını ifade ederek, "2023 seçimlerine giderken bu muhalefetin en çok söylediği sözlerden biri 'Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa kadınlar sokağa çıkamayacak'. Onların bu yalanlarını, bu iftiralarını her vesileyle yüzlerine vurmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Her yerde kadın sözünün güçlendiği bir Türkiye ile yola devam ettiklerine dikkati çeken Büyükgümüş, "Öyleyse bu yalan ve iftira siyaseti karşısında neyin mücadelesini verdiğimizi, ne için siyaset yaptığımızı, nereden geldiğimizi ve hangi istikamette ilerlediğimizi asla ve asla ne kalbimizden ne de zihnimizden bir an olsun çıkarmamalıyız." diye konuştu.

"Milletimize hakikati paylaşmakla mükellefiz"

Dezenformasyonla mücadele ettiklerini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Son dönemde İstanbul merkezli yürütülen bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle çok sayıda dezenformasyona, yalana, iftiraya sahada şahitlik ediyorsunuz. Biz milletimize doğruları anlatmakla, milletimize hakikati paylaşmakla mükellefiz. Siyasetin de esasını işte tam burada görüyoruz. İstanbul merkezli yürütülen bu yolsuzluk soruşturmasında şu hakikati bir kez daha sizlerin huzuruna getirmek istiyorum. Bu davayı açanlar, bu davada şikayetçi olanlar Cumhuriyet Halk Partili. Bilgileri, belgeleri mahkemeye sunanlar Cumhuriyet Halk Partili. Mahkemelere gidip 'Ben burada yolsuzluk sürecinin üzülerek bir parçası oldum, pişmanım' diyen yine Cumhuriyet Halk Partililer. İtirafçı olanlar, bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partililer. Peki AK Parti'miz, biz bunun neresindeyiz? Hiçbir yerinde değiliz."

"Kendileri istedikleri zaman savcısı, istedikleri zaman avukatı oldukları bir süreç yürütüyorlar" ifadesini kullanan Büyükgümüş, "Bizim açımızdan bağımsız ve tarafsız yargı kararını verecek, herkes de buna rıza gösterecek. Onun için özellikle Trabzon'da ama Türkiye'nin 81 ilinde istismarla, yalanla milletimizi esir almaya çalışan bu şebeke karşısında cesaretle, vakarla, kararlı bir şekilde durduğunuz için her birinizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Son dönemde hayata geçirmeyi hedefledikleri çalışmaların başında Terörsüz Türkiye sürecinin geldiğini aktaran Büyükgümüş, Türkiye'de her kesimin Malazgirt ruhuyla, kardeşçe yaşadığını belirtti.

Büyükgümüş, savunma sanayisinde elde edilen başarılarla Türkiye'nin yüksek teknolojiyi dünya ile paylaştığını ve trendleri belirleyen ülke konumuna geldiğini ifade etti.

"Milletin denetimi ve gözetimi altında sürdürdüğümüz bir süreçtir"

Terör örgütünün tüm dünyada varlığını tasfiye edeceğini, silahlarını bırakacağını ve yakacağını ilan etmesinin ardından sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunun yerine getirilip getirilmediğini savunma birimlerimizle, istihbarat birimlerimizle takip ediyoruz. Bu da 'yetmez' dedik, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturduğumuz komisyonla istihbarat birimlerimizin, savunma birimlerimizin buradaki çalışmalarını da anbean denetleyen bir demokratik mekanizmayı hayata geçirdik. Onun için diyoruz ki Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Devletimizin bir programıdır ama milletin denetimi ve gözetimi altında sürdürdüğümüz bir süreçtir. İnşallah bu Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda Türkiye'nin kalkınması, refahı ve büyümesi için çok daha büyük bir kazanım elde edeceğiz."

Gabar Dağı'nda en kaliteli petrollerden birinin çıkarıldığını aktaran Büyükgümüş, "Bundan 10 yıl önce Şırnak Gabar'da değil petrol aramak, değil oranın altyapısını, oranın potansiyelini hayata geçirmek, oranın meralarında, mezralarında dolaşmak, gezmek bile mümkün değildi. Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir kararlılıkla orası terörden temizlendi ve bugün günlük 100 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda 3 milyar dolarlık bir imkan milletimizle buluşturuluyor." diye konuştu.