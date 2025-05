Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak

Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME

TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre; 'Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişikle, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimleri, görevleri ve yetkilerine ilişkin hükmü yeniden düzenleniyor. Buna göre, göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyecek. Genel Müdürlük tarafından ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açılacak ve bunlarla ilgili işler yürütülecek. Ayrıca başkanlık, hac ve umre seyahatlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemlere yönelik yapılan harcamaları da denetleyebilecek.

BİRÇOK KURUMDA MANEVİ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETİ SUNULACAK

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde iş birliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Öte yandan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak.

TENMAK MEVCUT MALİ MUAFİYETLERDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK

Kanun teklifi ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile ilgili düzenlemeleri de içeriyor. Buna göre, TENMAK mevcut mali muafiyetlerden yararlanmaya devam edecek. Kurumun mal varlıkları, devlet malı olarak tanımlanacak ve böylelikle haczedilemeyecek. Yapılan bir başka değişikte ise TENMAK'ın, stratejik önemi bulunan enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarını yaparak bunları üretime ve ticari değere dönüştürebilecek. Kurum, araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek. Kurum tarafından desteklenen projelere ilişkin tutarlar, kurum bütçesine gider kaydedilerek proje yürütücüsü gerçek kişilere veya projelerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlara aktarılabilecek. Kurum tarafından yürütülen veya desteklenen projeler için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilecek. Bu kapsamda kuruma aktarılan tutarlar, kurum bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenebilecek. Bu hüküm kapsamında yapılan harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre denetlenecek. Kurum tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, faydalı model ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ve sınai ürün üzerindeki haklar Kurum'a ait olacak.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR

Teklif ile birlikte, ' Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Değişikliğe göre; Cumhurbaşkanlığı ile TBMM idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilecek. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve iş birliği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı muhasebe birimi hesabına yatırılacak ve bütçeye özel gelir kaydedilecek. Özel gelir kaydedilen bu tutar, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydedilecek. Gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler, kurumlar vergisinden muaf olacak. Cumhurbaşkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda Cumhurbaşkanlığınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

MAPEG KDV VE ÖTV DIŞINDA HER TÜRLÜ VERGİ VE HARÇTAN MUAF TUTULACAK

Öte taraftan teklifle, 'Maden Kanunu' değişiyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, MAPEG'in bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek, bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak. MAPEG, ilgili mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olacak. Ancak, yargı harçlarının MAPEG'in haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline, ilgili mercii tarafından karar verilecek. MAPEG'e, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ifası için gerekli olup MAPEG tarafından satın alınan veya ithal edilen binek araçları hariç, motorlu vasıtalarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç- gereç ile bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.