Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedelerin kış hazırlıklarını inceledi

ADIYAMAN Valisi Osman Varol, depremzedelerin barındığı kış hazırlıkları kapsamında Vartana Köyünde bulunan prefabrik kentteki kış hazırlıklarını inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol beraberinde AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ve diğer ilgililer ile birlikte Vartana köyünde depremzedelerin barındığı prefabrik kentteki çalışmaları inceleyerek, vatandaşların isteklerini dinledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Varol, geçen haftaki yağışların ardından kış mevsimine ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirterek, Yağışlara ilişkin olarak alınacak ve alınması gereken tedbirlere ilişkin inceleme yaptık. Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz onların anlattıklarını, sıkıntılarını dinliyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum yazın başından ciddi bir şekilde geçici barınma merkezlerimizde önemli çalışmalar yürüyoruz. Bu kapsamda yaz dönemi içerisinde hem buradaki ekiplerimiz hem Ankara'da AFAD Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yoğun bir koordinasyon, çalışması var. Özellikle taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizin önemli çalışmayla tespitleri yapıldı. Bu tespitlerin ardından büyük ölçekte DSİ'nin yerelde özel idare ve belediyemizin imkanlarıyla bununla ilgili gerekli tedbirler alındı dedi.

Kentteki geçici barınma merkezlerinde 25 bin konteyner ve prefabrik yapı bulunduğunu dile getiren Vali Varol, Bu üniteler içerisindeki yaklaşık 22 bin konteynerin çatılarını barandalarla kapladık. Bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlerin 12 bin tanesine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Bu kaplamaları vatandaşlarımıza dağıttık dedi.

Hafta sonu yağışlarda depremzedelerin bulunduğu yerleşim bölgelerinde 100 civarında ihbar alındığını dile getiren Vali Varol, Yağışlarda hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerimize müdahale edebilecek nöbetçi iş makinesi, kamyon ve personel sürekli olarak hazırda bulundu. Yaz dönemi içerisinde özellikle sorun yaratabilecek alanlarda drenaj çalışmaları, yine taşkın ve yağmur suyunu engelleyecek çalışmalar yine vatandaşlarımızı soğuk hava koşullarından koruyacak her türlü çalışmalar gerçekleştirildi. Geçen hafta 3 gün mevsim ortalamanın çok üstünde yağışlar meydana geldi. Fakat yaz dönemi boyunca alınan önemli tedbirler sayesinde toplam bizim 25 bin civarında geçici barınma ünitemizde bize ulaşan 100'e yakın bir ihbar oldu ve bunlarda da çok küçük sayıda vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kaldık. Gördüğümüz aksaklıkları gidermek için hızlı şekilde reaksiyon göstererek çalışmaya başladık şeklinde konuştu.