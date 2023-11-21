Adıyaman İl Genel Meclisi, İl Özel İdare'nin 2024 yılı bütçesini onayladı. Bütçe içerisinde milli eğitim, yol yapımı, doğal afet giderleri ve tarımsal hizmetler için ayrılan ödenekler belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclisi, İl Özel İdare'nin 2024 yılı bütçesini onayladı.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri, 2024 yılı yatırım programını görüştü. Adıyaman İl Özel İdare'nin 2024 yılı bütçesi 670 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Bütçe içerisinde milli eğitimin okul inşaatları için79 milyon 627 bin TL, asfalt bütüm alımı, yol asfalt işleri yapımı, köy içi kilitli parke taşı yapımı için 154 milyon TL, yatırımları hızlandırma ödeneği

doğal afet giderlerini karşılama ödeneği 89 milyon 317 bin TL, içme sularında, kanalizasyon yapımı işinde ve bakım onarımları için 35 milyon TL, tarımsal hizmetler için 31 milyon 250 bin TL ödenek ayrıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, bütçenin onaylanmasında emeği gecen meclis üyelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN