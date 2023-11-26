Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2023 Yılının sonlarına doğru gelinirken İl Özel İdaresi olarak Adıyaman Merkez ve ilçelerine bağlı köylerdeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde hizmet ağının yüksek verimlilikle sağlanacağını vurguladı.

Başkan Erdoğan, "Adıyaman İl Özel İdaresi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılı içerisinde ve bugünde dahil olmak üzere köylerimize hizmeti götürmeye ve hedeflediğimiz hizmetleri halkımıza sunmaya devam ediyoruz. İl Genel Meclisimizin karar ve takibiyle, Valimiz Osman Varol'un onayı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin sevk ve idaresiyle halkımıza sunulan tüm hizmetlerde hummalı bir şekilde devamlılık sağlama gayretindeyiz. Köy grup yollarımıza yönelik asfalt bakım ve onarımı, köy içi kilitli parke işleri ve benzeri hizmetlerin 2023 yılı çerçevesinde planlanan süre zarfında halkımıza sunmanın gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 Yılına yaklaşırken bu yıl içinde yapılması planlanan hizmetlerin hava şartlarının da elverdiği müddetçe tamamlamaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Kasım ayı İl Genel Meclisi toplantılarımızla karara bağlamış olduğumuz 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programının çerçevesinde il geneli ve köylerimize yönelik hizmet ağımızı geniş bir şekilde ele alıp halkımıza hizmet seviyesinde daha kapsamlı ve daha verimli planlamalara yer vermiş bulunmaktayız. Her zaman ifade ettiğim gibi halkımızın teveccühü ile hizmetin en iyisini sunmak bizim temel görevimizdir" diye konuştu. - ADIYAMAN