Adalet Bakanı Tunç, Doğa Festivali'nde Filistin'e Tepki Gösterdi

Memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde Doğa Festivali etkinliklerine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, lise döneminde çekilmiş fotoğrafı hediye edildi. Okula gittiği dönemi hatırlayan Bakan Tunç, fotoğrafın hikayesini de anlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı. Festival etkinliklerinde konuşan Bakan Tunç, Filistin'de soykırım yapan İsrail'e, insani yardım önergelerini reddeden BM Güvenli Konseyi üyelerine ve ateşkes önerisini veto eden Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi. Filistin'de işlenen soykırımın Uluslararası Adalet Divanı tarafından tescillendiğini ve soykırımı yapanların insanlık önünde hesap vereceğini belirten Bakan Tunç, "Yüzyıldan bu yana sayısız Birleşmiş Miletler kararını yok sayan, sürekli işgal politikalarıyla oradaki mazlumları yerinden yurdundan eden terör devleti İsrail, 2022 yılı 8 Ekim'den bu yana da bir soykırım suçu işliyor. Bunu Uluslararası Adalet Divanı tescilledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali nedeniyle açılan ve Türkiye'nin de katıldığı o davada İsrail hakkında kararlar verildi. 'Soykırım yapmayı durdur, insanı yardımlara izin ver' şeklindeki tedbir kararları alınmasına rağmen, bu kararlarla maalesef uygulanamadım. Kim uygulayacak bu kararları? Uluslararası kuruluşlar uygulayacak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uygulayacak ama maalesef 5 üyeden ibaret. Birisi hayır dediği zaman o karar geçersiz sayılıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin önüne gelen insani yardım önergeleri bile reddedildi. Ateşkes önergeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedildi. Maalesef, uluslararası kuruluşlar etkisiz. Uluslararası mahkemeler etkisiz. Sözleşmeler ortada. Devletler bu sözleşmelere uymak için taahhütte bulunuyor, ama o sözleşmelere uyan yok. Maalesef dünya, 5 daimi üyenin bir vetosuyla kana bulanabiliyor. İşte, Filistin'de, Gazze'de gerçekleştirilenler. Son işgal planının İsrail Terör Meclisi'nde onaylanması. Tüm bunlar, bugün için uluslararası kuruluşların etkisizliğiyle 'yaptırımsız kalıyor' gibi görünebilir. Ama öyle bir gün gelecek ki o soykırımı yapanlar, çocukları katledenler, kadınları öldürenler insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün mutlaka gelecek. Bu dünyada da hesap verecekler. Öbür dünyada da zaten ilahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Nasıl Bosna kasapları, Bosna soykırımcıları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede hesap verip hapse atılmışlarsa, bu soykırımcı katillerin de sonu ayını olacak. Türkiye olarak her zaman adaletin hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

"Terörsüz Türkiye için büyük bir mutabakat var"

Bakan Tunç, konuşmasında 2. toplantısını gerçekleştirilen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını hatırlatarak, Terörsüz Türkiye hedefi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir mutabakat olduğunu kaydetti. Tunç, "Şimdi terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Mecliste kurulan komisyon, milletvekillerimiz. Büyük bir mutabakat var bu konuda. Bir devlet politikası ortada. Bu, devlet politikasının başarıya ulaşması, milletimizin tüm fertlerinin terörsüz Türkiye'de, huzur içerisinde geleceğe bakması açısından mecliste kurulan komisyonda çok önemli çalışmaları imza atacak. ve bu silahsızlanma sürecini izleyecek. Devletin kurumları da izleyecek. Tam bir koordinasyon içerisinde yürüyecek. Milletimizin temsilcileri milletvekillerimizin açtığı yolda, terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. ve Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize büyük Türkiye'yi armağan edeceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı

Tatilcilere ve gurbetçilere uyarı

Bakan Tunç, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı memleketlerinden ata topraklarına gelen gurbetçilere ve tatilcilere de uyarılarda bulundu. Yılmaz Tunç, "Dönerken çok dikkatli olalım. Burada da büyüklerimizi unutmayalım. Sık sık gelelim. Köylerimizde özellikle eski hatıralarımızı hatırlayalım, büyüklerimizi yalnız bırakmayalım. Onlar bizleri yetiştirenler. Onlara vefamızı gösterelim. Çocuklarımıza da sahip çıkalım. Çünkü çocuklarımız çevresindeki kötülüklere, tehlikelere karşı en korumasız kişiler, o nedenle çocuklarımızı çevrelerindeki tehlikelerden koruyabilmek şu dönemde zorlaştı" şeklinde konuştu.

Duygulandıran sürpriz

Konuşmasının ardından ise Bakan Tunç'a lise döneminde çekildiği bir fotoğrafı hediye edildi. Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut tarafından verilen fotoğrafı görünce çok duygulanan Bakan Tunç, okul hatırlarını ve fotoğrafın hikayesini anlattı. Tunç, "İlkokulu köyde okudum. Tabii ortaokul için babam, 'Köyden Ulus'a gidip gelmen zor olacak. Devlet parası yatılı sınavlarına katılman lazım. Çalış, sınavları kazan, parasız bir yatılı okula, seni verelim' dedi. Babamın yüzünü kara çıkartmamak için oturduk, dördüncü beşinci sınıfta, sürekli ders çalışarak, Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Valizimiz boyumuzdan yüksekti. Bizi teslim ettiler Kastamonu'ya. Orada ortaokul ve lise olmak üzere 6 yıl yatılı okudum. Bu resim, çok büyük sürpriz oldu. Son sınıfta kompozisyonda Kastamonu il birincisi olmuştum. Anons yapmışlardı, 'birinci oldu' diye. Bayrak töreni, resimde de belli oluyor. Kompozisyonu, okul müdürü 'okuman lazım' dedi, okuduk. Bu resmi bulmuşlar, nereden buldularsa. Karabük Bartınlar derneğimiz, bugün çok anlamlı bir hatırayı bize takdim ediyor. Gerçekten çok duygulandım" dedi.

Merhametli doktor olmak istiyor

Bakan Tunç, Yüksek Öğretim Sınavı'nda, çeşitli sınav ve müsabakalarda dereceye giren Uluslu öğrencilere ise bilgisayar, tablet ve altın gibi hediyeler verdi. Hediye verdiği öğrencilere hangi mesleği seçmek istediğini soran Bakan Tunç'a öğrencilerden bir ise "Ben merhametli bir doktor olmak istiyorum" dedi. Bakan Tunç ise, "Doktorlar hep merhametli zaten. Merhametsiz doktor olmaz ki, onlar yemin ediyor zaten. Dolayısıyla, sen en merhametli doktor ol. Merhametlilerin de merhametlisi doktor ol, inşallah" cevabını verdi.

En centilmen güreşçiyle ilginç diyalog

Bakan Tunç, sahneye çıkan Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım'a altın hediye etti. Bakan Tunç ile nasıl en centilmen sporcu seçildiğini sorduğu Akıncan Yıldırım arasında ilginç diyaloglar yaşandı küçük güreşçi Yıldırım, "Rakibim gelmemişti, hükmen galip geldiğini söyleyen hakemlerin sonradan salona gelen rakibimle güreşip, güreşmeyeceğimi sorduğunda 'evet' dedim" deyince Bakan Tunç, küçük sporcuyu televizyonda izlediğini ifade etti

Bakan Tunç, "Rakibi zamanında gelmedi. Hakemler güreşir misin diye sormuş. Eğer güreşmem deseydi, hükmen galip olacaktı. Keşke öyle mi yapsaydın. Centilmenlik de güzel. Maşallah, Allah nazardan saklasın" diye konuştu.

Programa Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya aldatmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il ve ilçe protokolü de katıldı - BARTIN