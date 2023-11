ABD'li danışmandan skandal sözler: "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmazdı"

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde hükümete danışmanlık yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını İslam karşıtı sözleriyle taciz etti. Seldowitz'in 'Filistin'de 4 bin çocuğu öldürseydik yeterli olmazdı' ifadeleri büyük tepki çekti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde danışman olarak görev yapan Stuart Seldowitz'in İsrail-Hamas krizi üzerinden New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, Manhattan bölgesinde yiyecek standına yaklaşan Seldowitz'in önce İsrail bayraklı bir rozeti camdan gösterdiği, sonrasında ise satıcıyı sözleriyle taciz ettiği görüldü. Satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen Seldowitz, "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" dedi. Mısırlı satıcıyı "terörist" olmakla itham eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmazdı" yanıtını verdi.

Aynı yere farklı bir zamanda tekrar giden ve telefonla satıcının fotoğraflarını çektiği gözlenen Seldowitz'in satıcıya Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökeceğini söylediği görüldü. Kur'an-i Kerim'e ve Hazreti Peygamber'e yönelik de hakaretlerde bulunan Seldowitz, Mısırlı satıcıyı "cahil" olarak niteledi.

