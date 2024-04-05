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ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı

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Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de (ABD) bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atamasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre ABD Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre ABD Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.

9 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik, Guatemala Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Saik Uyanık, Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfu Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin atandı.

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine Ahmet Yıldız getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan mevzubahis karara göre Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Atama kararları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ABD Büyükelçiliğine atanan Sedat Önal kimdir?

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi tebliğ edilen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1985'te mezunu olan Önal, Dışişleri Bakanlığındaki görevine Aralık 1989-Temmuz 1990'da Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru olarak başladı. Daha sonra İstihbarat ve Araştırma Dairesinde de aday meslek memurluğu görevini yürüten Önal, ardından 1991-1993 tarihlerinde Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip olarak çalıştı.

Ekim 1993-Ocak 1997'da Münster Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapan Önal, daha sonra bazı daire başkanlıklarında görev aldı. Önal, 1998-2002'de New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos ve konsolos olarak görevini yürüttükten sonra, 2002-2005 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yaptı. Buradaki görevinin ardından, Ortadoğu Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında çeşitli görevlerde bulunan Önal, Temmuz 2012- Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye'nin Amman Büyükelçisi olarak görevini yürüttü.

Önal, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinin ardından 2018-2023 tarihleri arasında Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Önal, Şubat 2023'ten bu yana ise Türkiye'nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği pozisyonundaydı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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