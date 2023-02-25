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AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini açıkladı

Politika Haberleri

AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketine ithalat-ihracat kısıtlamaları, bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının dahil edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketine ithalat-ihracat kısıtlamaları, bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının dahil edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin detaylarını açıkladı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırım paketine yeni ithalat-ihracat kısıtlamaları ve bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının da dahil edildiği belirtilerek, "Bugünkü karar, elektronik, özel araçlar, makine parçaları, kamyon ve jet motorları yedek parçaları gibi kritik teknoloji ve endüstriyel ürünler ile anten gibi Rus ordusuna gönderilebilecek inşaat sektörü ürünleri için daha fazla ihracat yasağı getiriyor" denildi.

Açıklamada, RT Arabic ve Sputnik Arabic TV kanalları yayınına da yasak getirildiği belirtilirken, " Rusya'nın komşu ülkeleri, AB ve üye ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sistematik, uluslararası dezenformasyon ve bilgi manipülasyonu kampanyasına yanıt vermek için Konsey, iki medya kuruluşunun daha yayın lisanslarının askıya alınması sürecini başlattı. RT Arabic ve Sputnik Arapça. Bu kanallar, Rusya Federasyonu liderliğinin kalıcı doğrudan veya dolaylı kontrolü altındadır ve ikincisi tarafından Rusya'nın saldırganlığını meşrulaştıran ve Ukrayna'ya desteğini baltalayan sürekli ve uyumlu dezenformasyon ve savaş propagandası eylemleri için kullanılmıştır. Temel Haklar Bildirgesi ile uyumlu olarak, bu önlemler söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de yayın dışında faaliyetler yürütmesini engellemeyecektir" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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