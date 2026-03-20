AB Konseyi, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Costa, açıklamalarına Avrupalı liderlerin bugün Avrupa Tek Pazarı'nı onayladıkları mesajıyla başladı.

Bu çerçevede yıl sonuna kadar Sermaye Piyasaları Birliği ve Tasarruf ve Yatırım Birliği'ne ilişkin özel kararlar kabul etmeleri gerekeceğini ifade eden Costa, "Dolayısıyla yıl sonuna kadar dijital euroyu geliştirmeye yönelik tedbirleri de uygulamamız gerekiyor. Sadeleştirme gündemini de sürdüreceğiz" dedi.

Yüksek enerji fiyatlarına da değinen Costa, AB Komisyonu'nun bu çerçevede AB vatandaşlarını korumak üzere bir dizi geçici tedbir sunacağını söyledi.

Liderler Zirvesi'ne BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığını hatırlatan Costa, "Guterres ile yaptığımız toplantıda Avrupa Birliği'nin uluslararası kurallara ve çok taraflılığa dayalı uluslararası düzen için öngörülebilir, güvenilir ve inandırıcı bir ortak olarak kalacağını vurguladık" dedi.

Zirvede Ukrayna'daki savaşın yanı sıra İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığını kaydeden Costa, " Avrupa Konseyi, gerilimin düşürülmesi, azami itidal ve sivillerin ve temel altyapının, özellikle de enerji üretimine yönelik altyapının korunması çağrısını sürdürüyor. Avrupa Birliği, Lübnan halkının ve hükümetinin yanındadır ve çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunmaktadır" dedi.

"Macaristan'ın yaptığı şey asla kabul edilemez"

Basın toplantısında Ukrayna'ya 90 milyar euroluk AB kredisinin Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından engellenmesine ilişkin bir soru alan Costa, " Avrupa Konseyi, 18 Aralık'ta oybirliğiyle Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen 90 milyar euroluk bir kredi verilmesini görüştü ve kararlaştırdı. Şimdi bunu hayata geçirmemiz gerekiyor ve bunu şu ya da bu şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Costa, "Liderler söz alarak Viktor Orban'ın tutumunu açıkça kınadı. Bir anlaşma yapıldığını ifade ederek, tüm liderlerin sözlerini tutması gerektiğini hatırlattılar. Hiç kimse Avrupa Konseyi'ne şantaj yapamaz ve AB kurumlarına şantaj yapamaz. Bunu hayata geçirmek zorundayız" dedi.

Costa, Macaristan'ın vetosunu geri çekmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in önümüzdeki altı hafta içinde Drujba petrol boru hattının onarılmasını sağlayacağına ilişkin açık taahhüdünü de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Costa, "Rusya, Drujba boru hattına 23 kez saldırdı. ve Ukrayna, bu boru hattını 23. defa olmak üzere bir kez daha onaracak. Elbette bu Ukrayna'nın sorumluluğu değildir. AB'nin sorumluluğu da değildir. Bu konseyin ya da herhangi bir üye devletin de sorumluluğu değil. Bu nedenle Macaristan'ın yaptığı şey asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "Gerilimin düşmesine, azami itidale, sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ihtiyacımız var"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki durumun son derece ciddi olduğu ifadeleriyle başladığı açıklamasında, "Durum büyük bir istikrarsızlığa, acıya ve bölgenin çok ötesine uzanan artan risklere yol açıyor. Bu nedenle gerilimin düşmesine, azami itidale, sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ihtiyacımız var. Körfez ve daha geniş bölgedeki ortaklarımız ve dostlarımız hakkında bir şey söylemek istiyorum. Onlarla dayanışma ve dostluk içinde yan yana duruyoruz" dedi.

Zirvede enerjiye ilişkin konuların da ele alındığını ifade eden Von der Leyen, "Savaşın Avrupa üzerindeki en doğrudan etkisi enerji konusunda. Şu anda AB'nin fiziksel tedarik güvenliği emniyet altında. Ancak Avrupa, küresel fiyat sıçramaları konusunda bağışık değil ve çatışma sürdükçe enerji fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Bugün Katar'daki gaz altyapısına saldırıların ardından gaz fiyatı yüzde 30 arttı" dedi.

AB'nin etkiyi en aza indirmek için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, AB'nin birlik genelinde elektrik fiyatlarının düşürülmesi için bir dizi önlem alacağını duyurdu.

"Kredi, bir lider sözünü tutmadığı için halen bloke edilmiş durumda"

Açıklamasında AB'nin Ukrayna'ya tedarik etmeyi planladığı 90 milyar euroluk destek kredisine de değinen Von der Leyen, "Kredi, bir lider sözünü tutmadığı için halen bloke edilmiş durumda. Ama Kiev'de söylediğimi tekrar edeyim: Bunu, şu veya bu şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Rus gazı ithalatına kademeli olarak son verilmesi planının ertelenmeyeceğini açıkladı

Basın toplantısında Katar'ın gaz üretim kapasitesinin beşte birinin yok edilmesi ve gaz fiyatlarının artmasının ardından Rus LNG ithalatının aşamalı olarak sonlandırılması planında erteleme söz konusu olup olmadığı yönünde bir soru alan Von der Leyen, "Hedeflerimiz çok açık ve hedeflerimize bağlı kalıyoruz. Enerji sektöründe temiz ve yerli enerji kaynaklarına dönüşümü gerçekleştirmemizin ne kadar önemli olduğunu tartışmak, değerlendirmelerimizin önemli bir bölümünü oluşturdu. Bu bizim için son derece önemli" dedi.

Von der Leyen, "Dolayısıyla orta ve uzun vadede doğru yoldayız ve hedeflerimiz çok açık" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı