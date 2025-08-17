AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde herhangi bir sınırlama olamaz'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde herhangi bir sınırlama olamaz. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde AB de üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy'in Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerin liderleri ile gerçekleştireceği görüntülü konferans öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında von der Leyen, Ukrayna'nın sınırlarının güç kullanarak değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin önümüzdeki ay içerisinde açıklanmasının beklendiğini duyurdu. Leyen ayrıca Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyabilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde ister başka ülkelerle iş birliği, ister üçüncü ülkelerden alınacak destek olsun herhangi bir sınırlama olamaz" dedi.

"Ukrayna işgalciler için yutulamaz bir çelik kirpiye dönüşmelidir"

Hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını koruyacak güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan von der Leyen, "Daha önce sık sık söylediğim gibi Ukrayna potansiyel işgalciler için yutulamaz bir çelik kirpiye dönüşmelidir" ifadelerini kullandı.

"Avrupa, üzerine düşeni yapmaya hazır"

AB Komisyonu Başkanı, "Başkan Trump'ın Ukrayna için NATO'nun 5'nci maddesi benzeri güvenlik garantilerine katkı sunma istekliliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde AB de üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi. Aynı zamanda Ukrayna'nın AB'ye üyelik yolunu desteklemeye de devam ettiklerini vurgulayan von der Leyen, "Bu yolun kendisi de bir güvenlik garantisidir" dedi.

"Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna yararına kullanmaya başladık"

Ukrayna'daki toprak değişimi meselesine de değinen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Tutumumuz nettir. Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez. Bu kararlar yalnızca ve yalnızca Ukrayna tarafından alınabilir ve Ukrayna masada olmadan karar verilemez" açıklamasını yaptı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından da bahseden von der Leyen, "Ukrayna'da kan dökülmeye devam ettikçe, Avrupa da Rusya üzerindeki özellikle ekonomik baskıyı sürdürmeye devam edecektir. Yaptırımları güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar 18 paket kabul ettik ve 19'uncu paket için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bu paket eylül ayı başında açıklanacaktır. Yaptırımların etkili olduğunu biliyoruz. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını şimdiden Ukrayna yararına kullanmaya başladık ve Putin'i müzakere masasına oturmak için Rusya'nın savaş ekonomisine baskı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Von der Leyen, söz konusu başlıkların tamamının yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirilecek ve Ukrayna lideri Zelenskiy'in de katılacağı ortak toplantıda ele alınacağını söyledi.

"Üçlü toplantının yapılması çok önemli"

Basın konferansının soru cevap bölümünde Trump'ın müzakerelerin başlaması için ateşkese ihtiyaç duyulmadığı yönündeki açıklamasına nasıl bakıldığına ilişkin soruya cevap veren AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, önemli olanın bir terim olarak ateşkes değil, ölümlerin durması olduğunu söyledi. Von der Leyen, "Bu nedenle üçlü toplantının yapılması çok önemli. Ukranya Devlet Başkanı, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında üçlü toplantı. Bence burada önemli olan konu net bir takvimin olması" dedi.

"Putin'in pek çok talebi var, tüm bunların üzerinden geçmek zaman alacaktır"

Zelenskiy de basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savaşın başında Ukrayna için gösterdiği kararlı tutumu korumasının önemine dikkat çekerek, "Ölümleri durdurmamız gerekiyor. Putin'in pek çok talebi var ve bunların hepsini bilmiyoruz. Ancak bunlar duyduklarımız kadar ise o halde tüm bunların üzerinden geçmek zaman alacaktır. Diğer yandan, bunları silahların baskısı altında yapmak mümkün değil. Bu nedenle de ateşkes ve savaşın nihai bir anlaşma ile sonlandırılması önemli" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Putin, ölümlerin son bulmasını istemiyor fakat bunu yapmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Savaşın sona ermesi için gerçek müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Görüşmeler, mevcut cephe hattından başlayabilir. Cephe hattı, görüşmeler için en uygun hattır. Tabii Avrupa bunu desteklemelidir" dedi.

"Ukrayna anayasası, toprak takasına izin vermiyor"

Rusya'nın halen Donetsk bölgesinde başarısız olduğunu ve Putin'in 12 yıldır o bölgeyi ele geçiremediğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna Anayasası, toprak vermeye veya toprak takasına izin vermiyor. Toprak meselesi bu denli önemli olduğundan, bu konu yalnızca Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından üçlü formatta Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin katılımıyla ele alınmalıdır. Şimdiye kadar Rusya bu üçlü görüşmenin olacağına dair bir işaret vermedi. Eğer Rusya bu görüşmeyi reddederse, yeni yaptırımlar gelmeli" diye konuştu.

Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin NATO'nun 5'nci maddesi gibi çalışması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Biz AB üyeliğini güvenlik garantilerinin bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

"Adil ve kalıcı bir barış için doğru ve yerinde adımlara ihtiyacımız var"

Zelenskiy de basın toplantısının soru cevap kısmında Trump'ın müzakerelerin başlaması için ateşkese ihtiyaç duyulmadığı yönündeki açıklamasına tepkisine ilişkin soruya, "ABD Başkanı ateşkes önerdiğinde sanırım mart ayıydı. Ölümlerin durması başlıca unsurlardan biriydi ve biz de bunu kabul ettik ve destekledik. Bence bu çok güçlü bir fikirdi ve Rusya'yı gerçekten müzakerelere zorlayan ve harekete geçiren bir adımdı. Adil ve kalıcı bir barış için doğru ve yerinde adımlara ihtiyacımız var. Savaşa sadece ara vermeye değil, kalıcı bir barışa ihtiyacımız var" cevabını verdi. - BRÜKSEL