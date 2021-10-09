Son dakika haber! Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli bir kilometre taşıdır (2)

KONYA (DHA) - 'KİMSE BİZİM EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMASIN'

Konya'daki çeşitli ziyaretlerin ardından Derbent ve Hüyük ilçelerini ziyaret ederek Hüyük Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz birileri gibi; ülkemizin, Konya'mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının; geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda; taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz, yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk, istikbaline sahip çıkanlardan olduk. Konya'mızın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler. Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. Her defasında yeni bir yalanla karşımıza çıktılar. İşte şimdi de yeni bir yalan. Geçtiğimiz günlerde ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin bir denetim oldu. CHP Genel Başkanı gitmiş atık toplayıcı kardeşlerimizi ziyaret etmiş. Konunun 'atık toplayan emekçilerle ilgisi olmadığını, ruhsatsız iş yerlerine karşı olduğunu' bildiği halde 'Vali tek başına yapamaz, yukarıdan emir almıştır' deyip yeni bir yalana sarılmıştır. Biz onun kastını çok biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın, onları istismara kalkışmasın. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin ifadeleriyle, atık toplayıcı kardeşlerimiz Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık projemizin isimsiz kahramanlarıdır. Kimse bizimle emekçi kardeşlerimiz arasına giremez. Biz her zaman, işçinin, emeğin, alın terinin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak bizler, sizler, tüm teşkilatımız, 20 yıldır bu cennet vatana hep birlikte sahip çıkıyoruz. Milletimizin hassasiyetlerine, devletimizin geleceğine ve bekasına biz sahip çıkıyoruz" dedi.