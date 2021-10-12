Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde

Metropoll Araştırma Şirketi'nin Eylül ayında gerçekleştirdiği ankete göre seçmenin yüzde 48,7'si kendini Millet İttifakı'na, yüzde 40,8'i ise Cumhur İttifakı'na yakın hissediyor.

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız" sorusu yöneltildi.

Buna göre, seçmenlerin yüzde 44'ü hali hazırda CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na yüzde 38'lik kesim ise AK Parti ve MHP'nin bir arada olduğu Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtti.

İkisine de yakın olmayıp 'Millet İttifakı'nı tercih ederim' diyenlerin oranı yüzde 5, 'Cumhur İttifakı'nı seçerim' diyenlerin oranı ise yüzde 3 oldu. Böylece, Millet İttifakı'na daha yakınım ve iki ittifaka da yakın değilim Millet'i tercih ederim diyenlerin toplam oranı yüzde 48.7 olurken, Cumhur İttifakı için ise bu oran toplamda yüzde 40.8 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 10.6'sı fikrim yok/cevap yok dedi.

Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde

Anketteki sorunun parti tercihlerine göre dağılımında ise HDP'ye oy vereceğini kaydeden seçmenin yüzde 82.5'i Millet İttifakı'na yakın olduğunu kaydetti. Kararsız seçmenlerin de yüzde 38.1'i Cumhur İttifakı'na, yüzde 35.3'ü Millet İttifakı'na yakın olduğunu belirtti.

Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti

MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti

 Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler' çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'den: Suikast duyumlarımız var

Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'den: Suikast duyumlarımız var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Işıl Sergen Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Şenol Güneş Serdar Aziz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:38:57. #1.11#