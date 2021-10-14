Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında Japonya'da tazminat davası açıldı

"Dünyadaki cennet" vaadiyle kandırılarak Japonya'dan Kuzey Kore'ye dönen mağdurlar yargı yoluna gitti. Japonya'da mahkemeye başvuran 5 kişi, Kuzey Kore'nin kendilerini sistematik bir şekilde kandırdığı iddiasıyla Kuzey Kore hükümetinden ve lider Kim Jong-un'dan tazminat talep etti.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı sömürgeleştirdiği dönemde çoğunluğu madenlerde ve fabrikalarda çalıştırılmak üzere Japonya topraklarına getirilen Koreliler, Japonya'da dava konusu oldu. 1959'da Kuzey Kore'nin vatandaşlarını ülkeye döndürmek üzere ücretsiz sağlık, eğitim ve iş vaadiyle başlattığı kampanyayı mahkemeye taşıyan 5 kişi, "dünyadaki cennet" vaadiyle kandırılarak Kuzey Kore'ye kaçırıldıkları gerekçesiyle Kuzey Kore hükümeti ve lider Kim Jong-un hakkında tazminat davası açtı.

Kişi başına 100 milyon yen (yaklaşık 900 bin dolar) tazminat isteyen davacıların avukatı Kenji Fukuda, Kuzey Kore'deki anti demokratik yapıya atıfta bulunarak, davadan somut bir kazanım elde etmeyi beklemediklerini ifade etti. Fukuda, davanın amacının Kuzey Kore ile ilerde yürütülebilecek olası diplomatik ilişkilerde müzakere kozu sağlamak olduğunu aktardı.

İKİ TARAF DA DESTEKLEMİŞTİ

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı sömürgeleştirdiği dönemde, çoğu madenlerde ve fabrikalarda çalışmak üzere 100 binlerce Koreli Japonya'ya getirilmiş, söz konusu grup 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan mağlubiyetin ardından Japonya'da statü sorunu ile yüz yüze kalmıştı. Kuzey Kore ise Korelileri ülkelerine döndürmek üzere 1959'da bir kampanya başlatmıştı. 1984 yılına dek süren ve Japonya hükümetinin de desteğini kazanan kampanya kapsamında Kuzey Kore, ücretsiz sağlık, eğitim, iş ve çeşitli yardımlar vaat ettiği Korelileri ülkeye dönmeye davet etmişti. "Dünyadaki cennet" propagandasıyla yürütülen kampanya sonucunda 90 bini aşkın Koreli, Kuzey Kore'ye dönmüştü.

(Burak Ersoy/İHA)

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