Polisten motosiklet denetimi - Haberler
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Polisten motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten motosiklet denetimi

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde Trafik ekipleri, plakasız ve tescil belgesiz motosikletler ile gürültüye neden olan motosikletleri denetlendi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde Trafik ekipleri, plakasız ve tescil belgesiz motosikletler ile gürültüye neden olan motosikletleri denetlendi. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Gece saatlerinde trafik polisleri cadde üzerinde güvenli ve kademeli şekilde yol üzerinde ki şeritlere dubalar yerleştirdi. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler sürücüleri tek tek durdurdu. Önce maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek GBT sorgusu gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 5 motosikletin çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran motosikletler olduğu ve kasksız oldukları tespit edildi. Motosikletlere, cezai işlemi uygulandı. Denetimler, gece boyunca devam etti. - ANTALYA

Polisten motosiklet denetimi

Polisten motosiklet denetimi

Polisten motosiklet denetimi

Polisten motosiklet denetimi

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