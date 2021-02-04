Polisten kaçmaya çalışan sürücünün tabancayla kendini yaraladığı iddia edildi
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Polisten kaçmaya çalışan sürücünün tabancayla kendini yaraladığı iddia edildi

04.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:08
Polisten kaçmaya çalışan sürücünün tabancayla kendini yaraladığı iddia edildi

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken tabancayla kendini yaraladığı iddia edilen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken tabancayla kendini yaraladığı iddia edilen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesinde 38 AEB 685 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.B. polisin "dur" ihtarına uymadı. Polis ekipleri, kovalamaca sonucu Mevlana Mahallesi Umut Caddesi'nde Y.E.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Bu sırada Y.E.B'nin elindeki tabanca ateş alınca bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan aldığı ve ev hapsi cezasını ihlal ettiği için polisten kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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