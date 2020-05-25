Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı Zeytinburnu'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikazına uymayıp kaçan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Durdurulan aracın sürücüsü Kadir T. (19) mukavemet göstermesi üzerine kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Araçta bulunan Metehan Ç. (18) ve yaşı küçük O.Ç. de polislere mukavemet, tehdit ve hakaret nedeniyle kademeli güç kullanılarak gözaltına alındı.

Kadir T., Metehan Ç., Özen D. ve yaşı küçük O.Ç'ye idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler dur ihtarına uymama, alkollü araç kullanma, polise mukavemet, sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

Kaynak: AA