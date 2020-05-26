Polisler sokak hayvanlarını besledi Çorum'un Sungurlu ilçesinde polisler sokak hayvanlarını besledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polisler sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması üzerine polis ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu. Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için mama bırakırken bazı polisler ise gördükleri hayvanları elleri ile besledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA