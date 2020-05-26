Polisler sokak hayvanlarını besledi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polisler sokak hayvanlarını besledi.
26.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:34
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polisler sokak hayvanlarını besledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması üzerine polis ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu. Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için mama bırakırken bazı polisler ise gördükleri hayvanları elleri ile besledi. - ÇORUM
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA