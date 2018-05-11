Polisgücü'nden Gol Yağmuru Sürüyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında düzenlenen Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımları rakip kaleleri adeta gol yağmuruna tutuyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında düzenlenen Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap'ta Gaziantep Polisgücü Kadın ve erkek takımları sahada rakip kalelere adeta gol yağdırıyor. Forma Sponsorluğunu Gaziantep Anka Hastanesinin üstlendiği Kadın Hokey Takımı rakibi Doruk Spor Hokey takımını 11-0'lık farklı bir skorla yenerek ligdeki puanını 33'e çıkardı.

Liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Viyana'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası öncesi Konya'da adeta şampiyonluk provası yapıyor. Açık Alan Süper Lig karşılaşmalarında Polisgücü Erkek Takımı da rakibi Kahramanmaraş Spor Kulübü karşısında 7-0'lık bir üstünlük sağlayınca gerek erkeklerde gerekse kadınlarda hokeyin liderliği her iki takım içinde namağlup unvanla Gaziantep Polisgücü Spor Hokey takımlarının oldu. Pazar günü tamamlanacak Süper Ligin ardından her iki takım da Avrupa Şampiyon Takımlar Şampiyonasına katılmak üzere Avrupa'ya uçacak.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan "Sporcularımızı ve teknik adamlarımızı yürekten kutluyorum. Her iki takım namağlup unvanla süper lig serüvenini başarıyla sürdürüyor. 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrupa'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Sporcularımızın moralleri yüksek. Avrupa Şampiyonası öncesi elde edilen bu başarılar hepimizin moralini yükseltti. Pazar günü şampiyonluk maçlarının ardından 2017-2018 sezonunun şampiyonu olarak her iki takımımızı Türkiye şampiyonu göreceğimize inanıyoruz" dedi. - GAZİANTEP