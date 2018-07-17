Polis, İntihara Kalkışan Adamı İçki Verme Bahanesiyle Yakaladı
Antalya'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde alkol alan ve "Yaşamak istemiyorum" diye bağıran adam, polis ekiplerinin içki verme bahanesiyle yakalanıp indirildi.
Antalya'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde alkol alan ve "Yaşamak istemiyorum" diye bağıran Bahadır K. (34), polis ekiplerince içki verme bahanesiyle yaklaşılarak yakalanıp, indirildi.
FALEZLERDE ALKOL ALMAYA BAŞLADI
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falez 2 Park'ta bir süre alkol alıp, korkulukların diğer tarafına geçen Bahadır K., "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. Uca kadar gelip, alkol almayı sürdüren Bahadır K., çevredekiler tarafından inmesi için ikna edilemedi.
"YAŞAMAK İSTEMİYORUM"
Bunun üzerine 12 Acil Çağrı Merkezi aranarak, yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, Bahadır K.'nin falezlerden inmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, ikna etmek için konuşma yaparken, Bahadır K. de "Çok fazla borcum var. Yaşamak istemiyorum" diye seslendi.
İÇKİ VERME BAHANESİYLE GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ
50 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K., dengesini kaybedip, denize düşme tehlikesi geçirince polisleri ve parktakileri korkuttu. Ekipleri uzun süre uğraştıran Bahadır K., içkisinin bittiğini ve yeni şişe istediğini söyledi. Polis ekipleri de içki verme bahanesiyle yaklaştıkları Bahadır K.'yi kolundan tutarak, güvenli bölgeye çekti. Parkta polis ekiplerine direnen Bahadır K., daha sonra ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.
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İnsanları intihara sürükleyenler diğer insanların çenelerini tutmaması vs ayrıca dertlerinide düşünmekte intihara surukler artk kafanıza şunu sokun insanlar hakkınizda konuşsa nolcek boşver borcun var yapacak bişey yok dusunsen nolcek zaten ölümlü dünya ödemeye çalış olmadımı yapacak birşey yok bu hayatı fazla onemsemeyin yeter artık ölümlü dünya ayrıca dünyaya birkere geliyoruz zaten diyipte kötülük yapmayın birde şu şekilde düşünün dünyaya birkere gonderiliyoruz sınanmak için ikinci şansımız yok buyuzden hem hayatı kafanıza takmayın hemde kötülük yapmayin başınıza ne gelirse gelsin boşuna takmayın kafaya takınca duzelmicek bu düşünceyi kafanıza sokun artkCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben onu içkisiz ikna ederdim,böyle durumlarda lütfen bana haber edin:)))Cevap Yaz 1 Yayından KaldırDE HERE: Aynen aslı.1 Yayından Kaldır
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benimde var bahadır üç yerden icraya gidicem bazen işler iyi gitmiyor bende intiharı duşündüm cocuklarim var vazgectim borcun .ne kadar bilmiyorum ama canini alcak degiller hayat yaşamaya deger yinede etrafimda benden cok borcu olan var geniş adamlar gayet rahatlar arasin dursunlar diyolarCevap Yaz Yayından Kaldır
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İNTİHAR ÇÖZÜM OLSA BUNALAN ÇIKIP ATLASIN . ALLAHIN VERDİĞİ CAN EMANETİNİ TAŞIMAK ZORUNDAYIZ. İNTİHAR EDEN KURTULMUYOR ASIL CEZA ÖLDÜKTEN SONRA BAŞLIYOR. CEZASIDA NASIL İNTİHAR ETMİŞSE CEZASIDA AYNI ŞEKİLDE TEKRAR TEKRAR AYNI ÖLÜMÜ TADACAKTIR. İSLAMİ GÖRÜŞ BU ŞEKİLDE , ŞÜPHESİZ ALLAH HER ZORLUKLA BERABER BİR KOLAYLIK ÇIKIŞ KAPISI GÖSTERECEKTİR. YETERKİ ALLAHA HAKKIYLA TESLİM OLALIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır