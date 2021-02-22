Malatya Valiliği: Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğu tespit edilmiştir
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Malatya Valiliği: Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğu tespit edilmiştir

22.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:57
Malatya Valiliği: Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğu tespit edilmiştir

Malatya Valiliği, Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Malatya Valiliği, Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen 12 vatandaşın kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Adli Tıp Kurumunda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde daha önce kimliği belirlenememiş olan 13'üncü şehidin Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hussein olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak'tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir."

Malatya Valiliği: Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğu tespit edilmiştir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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