PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şüpheli, otomobilde yakalandı

OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen V.A. durdurulan otomobilde yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden V.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı. V.A. olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için 6 Şubat'ta kent güzergahları üzerinde çalışma yapan ekipler, otoyolda bir otomobili durdurdu. Araçtaki V.A. gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden V.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL