Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 1.530,52 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 1.530,52 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,53 puan değer kaybetti.

Dün 1.531,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,97 puan ve yüzde 0,26 kayıpla 1.527,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.523,20, en yüksek ise 1.535,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.711,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2030, sterlin/dolar paritesi 1,3930 ve dolar/yen paritesi 107,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4770 liradan, avro 9,0070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.711,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 63,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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