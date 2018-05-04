Dolar Güne Rekora Yakın Başladı

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasıyla dün 4.2487 lira ile yeni rekor düzeye çıkan dolar, piyasaların ABD tarım dışı istihdam raporunu izleneceği haftanın son işlem gününün ilk işlemlerinde 4.2333 liraya kadar yükselirken euro da 5.0778 lirayı gördü.

ENFLASYONUN ARTIŞI PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Enflasyondaki hızlı artışın etkisiyle, dün gösterge 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş 40 baz puanı buldu, iki yıllık tahvil faizi yüzde 15'i aştı.

TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.