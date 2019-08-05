PİYASALAR – Dolar 5.59, euro 6.22 ve sterlin 6.78 lirada

– Dövizler, haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) açıklayacağı tükletici fiyat endeksi verisi beklenirken, artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.5942 lira ve en yüksek 5.6197 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.1625 lira ve en yüksek 6.2544 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7395 lira ve en yüksek 7.8270 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Geçen haftanın ikinci yarısında yaşanan satışlarla mayıs ayının ikinci yarısından bu yana devam eden yükseliş trendini kıran BIST-100 Endeksi cuma günü hız kazanan satışlara bağlı olarak haftayı 500 günlük basit hareketli ortalamasının altında kapattı. 100 bin 650 desteğinin de kırıldığı endekste bu seviye altında kalındığı sürece negatif görünümün ve satış baskısının devam edebileceği değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 98 bin 500 ve 96 bin 900 seviyeleri destek konumundadır. Olası yükselişlerde 100 bin 650 ve 500 günlük basit hareketli ortalama (101.700) ana direnç noktalarımız. 100 bin 650 direnci geçilmeden olası yükselişleri tepki hareketi olarak değerlendirmenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Bugün açıklanacak enflasyon verisi de endeksin seyri üzerinde etkili olacaktır."

Kaynak: DHA

- İstanbul