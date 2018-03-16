Piste Köpekler Girdi, Uçak İki Kere Pas Geçti

Mardin Havalimanında bir yolcu uçağı, köpeklerin girdiği pisti iki kere pas geçti. Uçak, görevlilerin köpekleri pisten çıkarmasının ardından sorunsuz bir şekilde indi.

Edinilen bilgilere göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Mardin seferini yapan yolcu uçağı, sabah saatlerinde iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu, pistin üzerinde köpeklerin bulunduğunu fark ederek, durumu Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Pisti pas geçerek yeniden havalanan uçak, bir süre sonra tekrar iniş için alçalmaya başladı. Ancak köpeklerin hala pistte olması nedeniyle iniş gerçekleştirilemedi. Uçak, görevlilerin köpekleri pisten çıkarmasının ardından sorunsuz bir şekilde indi. - MARDİN