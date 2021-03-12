Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası
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Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası

12.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:56

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası işlemi uygulandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası işlemi uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca, çiftliğin derede kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine haber verilen Bursa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde işletmenin atık sularının borular ve açılan kanal vasıtası dereye bıraktığı belirlendi.

İşletmeye 288 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası
Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası
Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası
Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası
Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası
Dereyi kirleten hayvan çiftliğine 288 bin 385 lira para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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