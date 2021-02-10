Pınar Karşıyaka hata yapmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka hata yapmadı

10.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:41
Pınar Karşıyaka hata yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin ligdeki en uzun kazanma serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka'ya deplasmanda yenilen Pınar Karşıyaka, evinde ilk yarısını geride tamamladığı mücadelede Türk Telekom engelini aşarak tekrar çıkışa geçti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin ligdeki en uzun kazanma serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka'ya deplasmanda yenilen Pınar Karşıyaka, evinde ilk yarısını geride tamamladığı mücadelede Türk Telekom engelini aşarak tekrar çıkışa geçti. Play-Off hattındaki iddialı rakibini M'Baye'nin 28 sayılık performansıyla 80-69 yenen Kaf-Kaf, 21 maçta 17 galibiyete ulaşarak 21'de 21 yapan lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Bu sezon daha önce Beşiktaş'a da deplasmanda 28 sayı atan Fransız uzun forvet M'Baye, Telekom önünde Süper Lig'deki bireysel rekorunu egale etti.

Milli maçlar için sezona verilen araya moralli giren yeşil-kırmızılılarda mutlu olduklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Üst sıralardaki konumumuzu ilgilendiren maçlardan bir tanesiydi. Maça iyi giremedik, pasif kaldık. İkinci periyotta skoru dengeledik. İkinci yarı gerçekten mükemmel savunma yaptık. Bu kadar yüksek skor gücü olan bir takımı 69 sayıda tutmak önemliydi. Araya girerken hedef maçlarımızdan birini kazandık. İlk üç için önemli bir avantaj elde ettik. Bunun devamını sağlayacağız. Önümüzde milli takım arası var. Yoğun geçen ve sıkıntıları olan bir sezon yaşıyoruz Oyuncularıma birkaç gün izin verdikten sonra yeniden çalışmalara başlayacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Didem Kınalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Tolga Ciğerci Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka hata yapmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:53:04. #1.16#
title