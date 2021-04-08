PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası
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PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kulüp resmi sosyal medya hesabındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Kartal'a ayrıca 30 bin lira para cezası uygulayan PFDK'nin, aynı nedenle kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

PFDK'nin Çaykur Rizespor idarecileri Saffet Kopuz ve Sinan Mete'ye de 75'er gün hak mahrumiyeti ve 39 bin 500'er lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Hatayspor Kulübüne toplamda 182 bin 500 lira para cezası veren kurulun, kulüp görevlileri Ender Yardımcı, Aydın Tokgöz ve Ali Onur Çinçinoğlu'na da otuzar gün hak mahrumiyeti cezası verdiği aktarıldı.

PFDK'nin MKE Anakaragücü Kulübüne de 24 bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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