Petronas'ta Domenico Ciaglia dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Petronas'ta Domenico Ciaglia dönemi

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas’ın madeni yağ üretim, satış ve pazarlama iş kolu Petronas Lubricants International’da (PLI) yeni bir üst düzey atama gerçekleşti.

Petronas'ta Domenico Ciaglia dönemi
18.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:10

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas'ın madeni yağ üretim, satış ve pazarlama iş kolu Petronas Lubricants International'da (PLI) yeni bir üst düzey atama gerçekleşti.

Bu kapsamda şirketin madeni yağ üretim ve satış iş kolu olan Petronas Lubricants International'ın EMEA Bölgesi Yeni Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia oldu. Chicago DePaul Üniversitesi İşletme Ekonomisi mezunu olan Ciaglia, otomotiv ve otomotiv madeni yağları sektörünün yanı sıra kimyasal ürünler konusunda da Petronas grubu içerisinde birçok kilit pozisyonda görev aldı.

27 yıllık kariyeri boyunca pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Ciaglia, Fiat/Magneti Marelli Grubu'nda ve özel şirketlerde görev yaptı. Son on yılda Kuzey Amerika Genel Müdürü ve Pazarlama Stratejisi ve İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Ciagla, Petronas PLI'nin madeni yağlar ve fonksiyonel sıvılar alanında küresel bir lider olmasına katkı sağladı. Ciaglia, son 4 yıl ise Petronas grubu şirketlerinden olan ve oto bakımkoruma sektörlerinde faaliyet gösteren Arexons şirketinde CEO olarak görev yaptı. Petronas markalı ürünlerin İtalya pazarı dışında uluslararası alanda güçlenmesinde de rol oynayan Domenico Ciaglia, 2007-2012 seneleri arasında Genel Müdür olarak Petronas Madeni Yağlar Türkiye'de görev aldı.

Yeni koşullara hızla uyum sağlanmalı!

Grup içerisindeki başarılı bir kariyerin ardından, Petronas PLI için stratejik öneme sahip Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarının yöneticiliğini üstlenmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ciaglia, "Bu yeni görevlendirmeyle, Petronas'ın dünyadaki varlığını daha da güçlendirmek adına üzerimdeki baskı ve sorumluluk artıyor. Sahip olduğumuz bilgi birikim ve deneyimle; yağ, fonksiyonel sıvılar ve yeni çözümlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ortaya çıkacak yeni pazar koşullarına hızla uyum sağlamak ve yanıt vermek için değişiklikleri izlemeli ve stratejimizi buna göre kurgulamalıyız. Etkili yönetildiğinde, yeni pazar koşullarının potansiyel büyüme için yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum" açıklamalarını yaptı.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Petronas'ta Domenico Ciaglia dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:11:07. #1.14#
title