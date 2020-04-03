SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Petrol fiyatarı yükseldi, altın yatay - Ekonomi
Opec, Ekonomi

Petrol fiyatarı yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yakında toplanabileceğine ilişkin haberlerle petrolde yükseliş sürerken, doların hızlı yükselişinin etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.

03.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:40
Petrol fiyatarı yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yakında toplanabileceğine ilişkin haberlerle petrolde yükseliş sürerken, doların hızlı yükselişinin etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı 30.80 dolara kadar yükseldikten sonra, 28.37 dolara çekilirken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı 26.77 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 14.48 dolardan,altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,611.23 dolardan,bakır, yüzde 1.60 artışla 4,881.50 dolardan,platin, yüzde 0.70 düşüşle 725.81 dolardan,paladyum yüzde 0.47 artışla 2,229.09 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı Ekonomi
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi
Koronavirüs sebebiyle elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Ekonomi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Polis Milli Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Petrol fiyatarı yükseldi, altın yatay - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 10:09:00. #1.15#
title