Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı
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Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı

07.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:58
Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 9 koronavirüs vakası sonrası yaşadığı düşüşe engel olamayan Petkimspor, transferde kadrosunu kısa forvet Okben Ulubay'la güçlendirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 9 koronavirüs vakası sonrası yaşadığı düşüşe engel olamayan Petkimspor, transferde kadrosunu kısa forvet Okben Ulubay'la güçlendirdi. Anadolu Efes altyapısında yetiştikten sonra Yeşilgiresun Belediyespor ve Darüşşafaka'da forma giyen 25 yaşında, 2.01 boyundaki forvet, son iki sezonu Adriyatik Ligi'nde FMP Belgrad takımında geçirdi. Petkimspor, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen kadronun önemli isimlerinden Hakan Yapar'ı ise Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e uğurladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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