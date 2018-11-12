Lüks Otomobile Tutunan Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otomobile tutunarak yokuş yukarı seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otomobile tutunarak seyreden 11 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Bebek yokuşunda ilerleyen üstü açık bir otomobile tutunan patenli 11 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Görüntülerin çekildiği yer Beşiktaş Bebek Yokuşu. 11 patenli genç yokuş yukarı ilerleyen üstü açık bir otomobilin etrafını sardı. Otomobile tututan gençler yokuş yukarı yolculuk etti.
KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇ TEHLİKEYE NEDEN OLDU
Gençler, karşı yönden gelen bir otomobil nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (6)
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no panik efsane yorum yapmışsın ahah :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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dersimspor şampiyon.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Guney doğuda olsa şaşırırdım isdanbulda normaldır ehliyet kursu yapıyorlarCevap Yaz 1 Yayından KaldırHASSSS: GÜNEY DOGUYU ADAMDAN MI SAYIYOSUN SALVARLI BABUN2 Yayından Kaldır
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devlet ceza yazınca derlerki devletin parası bitmiş para topluyor,lan salak kurala uy ceza ödemeCevap Yaz Yayından Kaldır