Personelinde korona virüs şüphesi olan banka; şubesi, mobil şubeden hizmet veriyor Zonguldak'ta personelinde korona virüs şüphesi olan bir banka, şube yerine mobil hizmet aracından hizmet vermeğe başladı.

Zonguldak'ta personelinde korona virüs şüphesi olan bir banka, şube yerine mobil hizmet aracından hizmet vermeğe başladı. Gece saatlerinde de banka binası ilaçlanarak dezenfekte edildi. Zonguldak kent merkezinde faaliyet yürüten bir banka çalışanında korona virüs şüphesi iddiasıyla tedbirler genişletildi. Banka akşam saatlerinden itibaren ilaçlanarak dezenfekte edildi. Öte yandan mobil banka hizmet aracı Zonguldak'a gelerek öğlen saatlerinden itibaren hizmete başladı. Banka müşterilerinin mobil şube üzerinden iş ve işlemlerini yapabileceği öğrenildi. Banka şubesi önündeki ATM'lerde korona virüs tedbirleri kapsamında detaylı temizlik işlemi geçekleştirildi. Öte yandan banka personelinin tedbir amaçlı evlerinde gözetim altında kalacağı iddia edildi. - ZONGULDAK Kaynak: İHA