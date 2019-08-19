Perakende satış hacmi Haziran ayında yıllık bazda azaldı

19.08.2019 10:07

Perakende satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Haziran ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA