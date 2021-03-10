Pep Guardiola ''18-0 Yeneceğiz''
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Pep Guardiola ''18-0 Yeneceğiz''

10.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:21

Premier Lig'in 29. haftasında Southampton'la karşı karşıya gelecek Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Leicester City ve Manchester United gibi 9 gol atacak mısınız?" sorusuna ise Guardiola, "Yok, 18 gol atacağız, 18-0 bitecek maç" diyerek yanıt verdi.

Premier Lig'in 29. haftasında Southampton'la karşı karşıya gelecek Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Leicester City ve Manchester United gibi 9 gol atacak mısınız?" sorusuna ise Guardiola, "Yok, 18 gol atacağız, 18-0 bitecek maç" diyerek yanıt verdi.

Pep Guardiola ''18-0 Yeneceğiz''

Kaynak: Dugout

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