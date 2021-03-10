Pep Guardiola ''18-0 Yeneceğiz''

Premier Lig'in 29. haftasında Southampton'la karşı karşıya gelecek Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Leicester City ve Manchester United gibi 9 gol atacak mısınız?" sorusuna ise Guardiola, "Yok, 18 gol atacağız, 18-0 bitecek maç" diyerek yanıt verdi.