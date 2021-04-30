ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
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ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor.

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından dün İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonunun başlatıldığı Şırnak'ta askeri hareketlilik devam ediyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarında şu ana kadar 42 terörist, etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçleri, mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklarını da tek tek imha ediyor. Mehmetçik, her sığınak, barınak ve mağaraya girerek, teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar, komandolar tarafından tahrip edilerek, kullanılamaz hale getiriliyor.

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarının yanı sıra iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak bölgesinde de 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonda, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı'nda gece boyunca hareketlilik yaşandı. Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'ndaki operasyon sırasında gece aydınlatma fişekleri kullanarak, teröristleri takibe aldı.

ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK
ŞIRNAK 'PENÇE' VE 'EREN' OPERASYONLARININ SÜRDÜĞÜ ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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