PC Gaming Show 2020 Sırasında Gösterilen Fragmanlar

Her yılın en büyük fuarı olarak kabul edilen E3, COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl iptal edilmişti. Ne var ki bu, Yaz mevsiminin sessiz geçeceği anlamına gelmiyordu. Birçok farklı mecra, farklı dijital etkinliklerin duyurularını yapmışlardı. PC Gaming Show 2020 de bunlardan bir tanesiydi. Gerçi bu etkinlik 2015 yılından beri E3 fuarlarının bir parçasıydı ama ilk kez bu sene bağımsız olarak düzenlendi. Dün TSİ 21: 00 sıralarında başlamış olan etkinlikte birçok oyun fragmanı gösterildi. PC Gaming Show 2020 sırasında gösterilen fragmanları sizler için bir araya getirelim istedik.

PC Gaming Show 2020 Sırasında Hangi Oyunlar Gösterildi?

1993 yılında kurulmuş olan PC Gamer tarafından organize edilen PC Gaming Show 2020 sırasında, PC için de geliştirilmekte olan Alaloth: Champion of the Four Kingdoms, Dungeon of Naheulbeuk, Evil Genius 2, Gloomwood, Godfall, Haven, Metal: Hellsinger, Mortal Shell, New World, Outlast Trials, Paradise Killer, Red Sails, Shadow Man: Remastered, Shadows of Doubt, Surgeon Simulator 2, The Last Campfire, Trash Sailors ve Twin Mirror oyunları için yeni fragmanlar gösterildi. Gelin hep birlikte bu fragmanlara bir göz atalım.

Alaloth: Champion of the Four Kingdoms

Rol Yapma Oyunu tasarımcısı ve yazarı Chris Avellone ile işbirliği ile geliştirilen Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, fantastik bir dünyada geçiyor. Hızlı tempolu aksiyon ve derin hikaye anlatımı ile Aksiyon-Rol Yapma Oyunu dinamiklerini yeni bir seviyeye taşıyan oyun, yetenek tabanlı bir oynanış sunuyor. Dungeon of Naheulbeuk

Rol Yapma Oyunu türündeki The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak. Sakar kahramanlar grubunu yöneteceğiniz oyunda, sanatsal ve zorlayıcı taktiksel savaşlar sizleri bekleyecek. Aralarından tercih yapabileceğiniz yedi karakter olacak. Her bir karakterin yeteneklerini ve ekipmanlarını geliştirebileceğiniz kendisine özgü yetenek ağacı bulunacak. Yetenek geliştirmesi yaptığınız sürece seviyeleri Ranger, Elf, Dwarf, Magician, Ogre ve Thief olarak yükselecek.

Evil Genius 2

Rebellion Developments tarafından hem geliştirilmekte hem de yayınlanacak olan Evil Genius 2, tek oyunculu bir gerçek zamanlı strateji ve simülasyon oyunu olacak. Hikaye olarak şeytani bir dahiyi yönetecek ve dünyaya egemen olmak için planlarını hayata geçireceksiniz. Şimdilik net bir çıkış tarihi olmayan oyunun bu sene içerisinde çıkması bekleniyor.

Gloomwood

Gloomwood, gizlilik ögeleri içeren ve birinci kişi bakış açısından oynanan bir korku oyunu. Viktorya döneminde geçen Gloomwood, gizemli bir şekilde kaçırıldıktan sonra kendinizi korkunç bir dönüşümün ortasında olan unutulmuş ve yozlaşmış büyük bir şehirde bulacaksınız. Amacınız ise sisin içindeki lanetli gizemi çözmek olacak.

Godfall

The Game Awards 2019 şovu sırasında duyurulmuş olan Godfall oyununda, dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacaksınız. Toplamda üç farklı karakter sınıfı bulunacak. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacağını söyleyelim.

Haven

The Game Bakers stüdyosunun hem geliştiricisi hem de yayıncısı olduğu Haven, bizlere iki sevgilinin hikayesini anlatacak. Yu ve Kay, unutulmuş bir gezegene kaçmışlardır. Kamp kuracak ve gezegeni eski haline getireceğiniz oyunda, zorunlu kalırsanız da savaşlara gireceksiniz. Tek önemli olan ise iki sevgilinin birbirinden ayrılmaması olacak.

Metal: Hellsinger

Hikaye anlatımı Troy Baker tarafından yapılacak olan oyunda, intikama odaklanmış yarı insan yarı şeytan bir karakterin rolünde olacak ve The Red Judge'ın karşısına çıkmak için mücadele vereceksiniz. Oynanış olarak ritme göre vuruşlar yapmanızın gerekecek. Ne kadar fazla uyum sağlarsanız, o kadar fazla yıkım gerçekleştirebileceksiniz. İlerleyişiniz boyunca kurukafalı bıçaktan çok çeşitli ölümcül olanlara kadar uzanan bir silah yelpazesi sunulacak ve her bir silahın da kendisine has özellikleri olacak. Ayrıca buzlu Voke dünyasından delirten Stygia dünyasına kadar birçok farklı mekan boyunca hayatta kalmanız gerekecek. Şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmuyor ama bir aksilik olmaz ise önümüzdeki sene bizlerle olacak.

Mortal Shell

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekecek.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisinde olduğu gibi stratejiye dayalı olacağı Mortal Shells oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunulacak. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabileceksiniz. Geliştirmeler yapabilecek, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebileceksiniz.

New World

Amazon Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan New World, sizi Eternal Isle diyarına götürecek. The Corrupted lejyonları ile şiddetli çatışmalara girecek, tehlike ve fırsat dolu açık dünya MMO oyununda ister tek başınıza isterseniz de diğer oyuncular ile bir araya gelerek güçlenecek ve savaşabileceksiniz.

Outlast Trials

Outlast serisi ile aynı evreni paylaşacak olan The Outlast Trials, Soğuk Savaş döneminde geçecek. Alıştığımız konseptten farklı olarak bu yeni oyunu ister tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Toplamda üç karakter olacak. Denek konumundaki karakterleri yönetecek ve korku testlerinde hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Paradise Killer

Paradise Killer, açık uçlu bir gizem oyunu olacak. Lady Love Dies rolüne bürünecek ve Paradise adasında işlenen ve bütün cinayetlerin sonu olan bir cinayeti araştıracaksınız. Red Sails

Red Sails Team tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Yelkenliniz ile çölü keşfe çıkacak ve mahsur kalmış olan insanları kurtararak evlerine geri getireceksiniz. Bunu yaparken aynı zamanda klanınızın diğer üyelerini de bulmaya çalışacaksınız.

Shadow Man: Remastered

İlk olarak 1999 yılında Dreamcast, Nintendo 64, PC ve PlayStation için satışa sunulmuş olan Shadow Man, mevcut nesilde geri dönüş yapacak. Oyuna adını veren güçlü doğaüstü kahraman rolünü üstleneceksiniz. Hedefiniz ise yüksek kalibreli silahlar ve büyü güçleri ile Deadside'da dolanan ve Louisiana, New York, Texas ve daha birçok mekan dahil dünyaya yayılan şeytanlara karşı insanlığı korumak olacak.

Shadows of Doubt

Shadows of Doubt, hükümetin özel şirketler ve tedarikçiler için suç eylemlerinin araştırmasını sağladığı 1980'li yılların aşırı sanayileşmiş alternatif gerçekçiliğinde geçiyor. Siz, bilgi bularak ve satarak para kazanan özel istihbarat araştırmacısı rolünde olacaksınız.

Surgeon Simulator 2

Bu yıl içerisinde çıkması beklenen Surgeon Simulator 2, orijinal oyuna dört kişiye kadar destek verilen çok oyunculu mod ekleyecek. Bu sayede, ameliyatları beraberinizdeki üç cerrah arkadaşınız ile oynayabileceksiniz. Bunun yanı sıra, Yaratım Modu sayesinde kendi bölümlerinizi oluşturabilecek ve arkadaşlarınızla oynayabilmenin yanı sıra diğer oyuncular ile de paylaşabileceksiniz. Aynı şekilde diğer oyuncuların yarattığı bölümleri de oynayabileceksiniz.

The Last Campfire

The Last Campfire, bizlere kafa karıştırıcı bir mekanda kapana kısılmış olan kayıp bir karakterin hikayesini anlatacak. Senaryo boyunca hem karakterinizin var oluşunun değerini anlamasına hem de eve geri dönüş yolunu bulmasına yardım edeceksiniz.

Trash Sailors

Trash Sailors, çizim şeklinde görselliği olan ve dört kişiye kadar kooperatif desteği sunulan bir aksiyon oyunu. Yerel veya çevrimiçi çok oyunculu modda bir grup kazazedeyi yönetecek ve tarihe adınızı yazdırmaya çalışacaksınız. Bu süreçte canavarlar ile de mücadele edeceğiniz zorlu bir yolculuk sizi bekleyecek.

Twin Mirror

Konu olarak Batı Virginia eyaletinde geçecek olan oyunda Sam isimli bir karakteri yöneteceğiz. En iyi arkadaşını kaybetmiş olan otuz üç yaşındaki karakterimiz, arkadaşının cenazesi için de bir zamanlar yaşadığı Basswood şehrine geri dönmüş olacak. Kısa süreliğine kalacağı için bir otelde konaklamayı uygun bulan Sam, konakladığı otel odasında uyurken ansızın uyanıyor ve üzerindeki gömleğin kanla kaplı olduğunu fark ediyor. Önceki gece ne olduğunu hatırlayamayan karakterimiz ise esrarı çözmek için harekete geçiyor ve olaylar da böylece gelişmeye başlıyor.

Ana karakterimizin Mind Palace (Zihin Sarayı) adında büyük bir yeteneği olacak. Yıllar içinde oluşturduğu bu zihin sarayı ile geçmişteki olayları ve anıları canlandırabilecek ama tabii ki bunun için de bir takım ipuçlarını toplamak ve oyunun geçtiği dünya ile zihin sarayı arasında gidip gelmek gerekecek.