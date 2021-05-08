Pazaryerlerine giden eli boş döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazaryerlerine giden eli boş döndü

Pazaryerlerine giden eli boş döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerleri 8 gün aradan sonra yeniden açılınca 6 saat içerisinde pazarlarda ürün kalmadı.

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerleri 8 gün aradan sonra yeniden açılınca 6 saat içerisinde pazarlarda ürün kalmadı. Pazara geç gidenler, market ve manavlara yoğun ilgi göstererek maske ve mesafe kurallarını unuttular.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında pazaryeri esnafı, Ramazan Bayramı öncesi bugün sabah tezgahlarını saat 10.00'da halka açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verildi. Denizli kent merkezinde bulunan kapalı ve açık pazaryerine giden vatandaşlar, kısa süre içerisinde alışveriş yaparak evlerine döndü. Sabah 10.00'da başlayan satışlar saat 15.00'i bulmadan ürünler tükendi.

Pazaryerinde sabah saatlerindeki kalabalık bir süre sonra yerini sakinliğe bıraksa da marketlerde ve manavlar da sıra bekleyen vatandaşlar görüldü. Zaman zaman kalabalık oluşsa da maske ve sosyal mesafe unutuldu. - DENİZLİ

Pazaryerlerine giden eli boş döndü
Pazaryerlerine giden eli boş döndü
Pazaryerlerine giden eli boş döndü
Pazaryerlerine giden eli boş döndü
Pazaryerlerine giden eli boş döndü
Pazaryerlerine giden eli boş döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Alişan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pazaryerlerine giden eli boş döndü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:48:58. #1.14#

title