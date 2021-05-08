Pazaryerlerine giden eli boş döndü

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerleri 8 gün aradan sonra yeniden açılınca 6 saat içerisinde pazarlarda ürün kalmadı.

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerleri 8 gün aradan sonra yeniden açılınca 6 saat içerisinde pazarlarda ürün kalmadı. Pazara geç gidenler, market ve manavlara yoğun ilgi göstererek maske ve mesafe kurallarını unuttular.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında pazaryeri esnafı, Ramazan Bayramı öncesi bugün sabah tezgahlarını saat 10.00'da halka açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verildi. Denizli kent merkezinde bulunan kapalı ve açık pazaryerine giden vatandaşlar, kısa süre içerisinde alışveriş yaparak evlerine döndü. Sabah 10.00'da başlayan satışlar saat 15.00'i bulmadan ürünler tükendi.

Pazaryerinde sabah saatlerindeki kalabalık bir süre sonra yerini sakinliğe bıraksa da marketlerde ve manavlar da sıra bekleyen vatandaşlar görüldü. Zaman zaman kalabalık oluşsa da maske ve sosyal mesafe unutuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı